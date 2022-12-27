Яке свято відзначає церква 27 грудня: чому цей день небезпечний, у кого день ангела

Що відомо про святих

Троє святих жили в Єгипті, а загинули за віру в Христа. У Філімонів день, 27 грудня, християни намагалися ретельно прибрати свій дім. Адже вважалося, що у цей день триває боротьба між темрявою та світлом, і ця дата дуже небезпечна.

Наші пращури помітили, що наші пращури вважали, що в цей день грім буде небезпечним. Вважається, що злі сили не чіпають добрих господарів, тому 27 грудня наводили лад у будинку та у дворі. Погань може з'явитися у вигляді тварини.

Головні прикмети цього дня

Якщо вітер дме в один бік, а хмари пливуть в інший, незабаром піде сніг і погода буде похмурою;

вночі був іній, отже, вдень можна очікувати снігу;

27 грудня над лісом можна побачити сині плями – випаде сніг;

яка погода у Філімонів день, такою слід очікувати у лютому;

якщо погода тепла, то літо буде спекотним.

Що не можна робити у цей день

Сьогодні під найсуворішою забороною алкоголь.

Сьогодні вкрай не рекомендується займатися важливими справами, розпочинати нові проекти, вирушати в далекі поїздки або укладати великі фінансові угоди.

Цього дня не можна нічого підбирати на вулиці, а також гладити чи підгодовувати безпритульних тварин та птахів.

Хто святкує іменини

27 грудня іменини відзначають власники таких імен: Микола та Іларіон.