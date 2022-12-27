Яке свято відзначає церква 27 грудня: чому цей день небезпечний, у кого день ангела

27 грудня віруючі вшановують пам'ять мучеників Аполлонія, Феотіха та Аріана. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде пізньою, то й осінь буде такою.
У матеріалі Styler читайте, що заборонено робити цього дня, його прикмети, а також, хто святкує іменини.
Троє святих жили в Єгипті, а загинули за віру в Христа. У Філімонів день, 27 грудня, християни намагалися ретельно прибрати свій дім. Адже вважалося, що у цей день триває боротьба між темрявою та світлом, і ця дата дуже небезпечна.
Наші пращури помітили, що наші пращури вважали, що в цей день грім буде небезпечним. Вважається, що злі сили не чіпають добрих господарів, тому 27 грудня наводили лад у будинку та у дворі. Погань може з'явитися у вигляді тварини.
27 грудня іменини відзначають власники таких імен: Микола та Іларіон.
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