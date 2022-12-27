Какой праздник отмечает церковь 27 декабря: почему этот день опасен, а у кого день ангела

Что известно о святых

Трое святых жили в Египте, а погибли за веру в Христа. В Филимонов день, 27 декабря, христиане пытались тщательно убрать свой дом. Ведь считалось, что в этот день идет борьба между тьмой и светом и эта дата очень опасна.

Наши предки считали, что в этот день нечисть выходит на землю и вредит людям. Считается, что злые силы не трогают хороших хозяев, поэтому 27 декабря наводили порядок в доме и во дворе. Нечисть может явиться в виде животного.

Главные приметы этого дня

Если ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую, скоро пойдет снег и погода будет пасмурной;

ночью был иней, значит, днем ​​можно ожидать снега;

27 декабря над лесом можно увидеть синие пятна – выпадет снег;

какая погода в Филимонов день, такой следует ожидать в феврале;

если погода теплая, то и лето будет жарким.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня под строжайшим запретом алкоголь.

Сегодня крайне не рекомендуется заниматься важными делами, приступать к новым проектам, отправляться в дальние поездки или заключать крупные финансовые сделки.

В этот день нельзя ничего подбирать на улице, а также гладить или подкармливать бездомных животных и птиц.

Кто празднует именины

27 декабря именины отмечают владельцы таких имен: Николай и Илларион.