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Какой праздник отмечает церковь 27 декабря: почему этот день опасен, а у кого день ангела

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

27 декабря верующие чтят память мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана. В народе этот день называли Филимоновым.

В материале Styler читайте, что запрещено делать в этот день, его приметы, а также, кто празднует именины.

Что известно о святых

Трое святых жили в Египте, а погибли за веру в Христа. В Филимонов день, 27 декабря, христиане пытались тщательно убрать свой дом. Ведь считалось, что в этот день идет борьба между тьмой и светом и эта дата очень опасна.

Наши предки считали, что в этот день нечисть выходит на землю и вредит людям. Считается, что злые силы не трогают хороших хозяев, поэтому 27 декабря наводили порядок в доме и во дворе. Нечисть может явиться в виде животного.

Главные приметы этого дня

  • Если ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую, скоро пойдет снег и погода будет пасмурной;
  • ночью был иней, значит, днем ​​можно ожидать снега;
  • 27 декабря над лесом можно увидеть синие пятна – выпадет снег;
  • какая погода в Филимонов день, такой следует ожидать в феврале;
  • если погода теплая, то и лето будет жарким.

Что нельзя делать в этот день

  • Сегодня под строжайшим запретом алкоголь.
  • Сегодня крайне не рекомендуется заниматься важными делами, приступать к новым проектам, отправляться в дальние поездки или заключать крупные финансовые сделки.
  • В этот день нельзя ничего подбирать на улице, а также гладить или подкармливать бездомных животных и птиц.

Кто празднует именины

27 декабря именины отмечают владельцы таких имен: Николай и Илларион.

Ранее мы писали, какие церковные праздники мы отметим в январе 2023 года.

Кроме того, стало известно, какая погода ожидается на Новый год.

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