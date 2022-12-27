Какой праздник отмечает церковь 27 декабря: почему этот день опасен, а у кого день ангела

27 декабря верующие чтят память мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана. В народе этот день называли Филимоновым.
В материале Styler читайте, что запрещено делать в этот день, его приметы, а также, кто празднует именины.
Трое святых жили в Египте, а погибли за веру в Христа. В Филимонов день, 27 декабря, христиане пытались тщательно убрать свой дом. Ведь считалось, что в этот день идет борьба между тьмой и светом и эта дата очень опасна.
Наши предки считали, что в этот день нечисть выходит на землю и вредит людям. Считается, что злые силы не трогают хороших хозяев, поэтому 27 декабря наводили порядок в доме и во дворе. Нечисть может явиться в виде животного.
27 декабря именины отмечают владельцы таких имен: Николай и Илларион.
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