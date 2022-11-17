Яке свято відзначає церква 17 листопада: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

17 листопада православні шанують святих мучеників Нікандра єпископа Мирського та Єрмея (пресвітера)
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Нікандр був висвячений апостолом Титом у єпископи, а Єрмей - у пресвітери, що жили в місті Мирі. За часів гоніння на християн, які розпочав правитель Лівань, Нікандр та Єрмей потрапили під суд. Їх змушували зректися Христа, довго і страшно мучили. Святі не відмовилися від Господа, за що їх жорстоко побили та поховали живцем.
Іоаннік був родом з Віфінійської країни, в дитинстві пас худобу і прославився, як смиренний і лагідний хлопчик. Любив молитися, тому часто залишав тварин на пасовищі, знаходив відокремлене місце та звертався до Господа.
Народне свято сьогодні відзначається на честь пам'яті мучеників і воно називається Єрьомін день.
Ілля, Олександр, Іван, Порфирій, Семен, Степан, Фаїна, Федір.
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