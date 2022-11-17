Какой праздник отмечает церковь 17 ноября: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

17 ноября православные почитают святых мучеников Никандра епископа Мирского и Ермея (пресвитера)
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Никандр был рукоположен апостолом Титом в епископы, а Ермей - в пресвитеры, жили в городе Мире. Во времена гонения на христиан, которые начал правитель Ливаний, Никандр и Ермей попали под суд. Их заставляли отречься от Христа, долго и страшно мучили. Святые не отказались от Господа, за что их жестоко избили и похоронили заживо.
Иоанникий был родом из Вифинийской страны, в детстве пас скот и прославился, как смиренный и кроткий мальчик. Любил молиться, поэтому часто оставлял животных на пастбище, находил уединенное место и обращался к Господу.
Народный праздник сегодня отмечается в честь памяти мучеников и он называется Еремин день.
Илья, Александр, Иван, Порфирий, Семен, Степан, Фаина, Федор.
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