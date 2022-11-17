RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какой праздник отмечает церковь 17 ноября: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

17 ноября православные почитают святых мучеников Никандра епископа Мирского и Ермея (пресвитера)

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler. Также ві узнате, кого сегодня поздравить с именинами.

Никандр был рукоположен апостолом Титом в епископы, а Ермей - в пресвитеры, жили в городе Мире. Во времена гонения на христиан, которые начал правитель Ливаний, Никандр и Ермей попали под суд. Их заставляли отречься от Христа, долго и страшно мучили. Святые не отказались от Господа, за что их жестоко избили и похоронили заживо.

Иоанникий был родом из Вифинийской страны, в детстве пас скот и прославился, как смиренный и кроткий мальчик. Любил молиться, поэтому часто оставлял животных на пастбище, находил уединенное место и обращался к Господу.

Народный праздник сегодня отмечается в честь памяти мучеников и он называется Еремин день.

Главные приметы этой даты

  • Мышей больше, чем обычно – примета, что будет холодная зима
  • В молодой Месяц снег выпал – скоро он растает
  • Если в новый месяц установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца
  • Лес 17 ноября кажется издалека черным – жди оттепели
  • Белые круги вокруг солнца – по приметам, жди снежную бурю.

Что нельзя делать в этот день

  • Церковь в этот день категорически запрещает что-либо давать в долг, в том числе, деньги.
  • Нельзя выносить предметы из дома, иначе накличете беду.
  • 17 ноября нельзя ссориться и обижаться.
  • Свадьбу играть тоже не стоит, считалось, что молодожены скоро разведутся.
  • Нельзя сегодня ходить по перекрестку. Согласно народным поверьям, в этот день на них собирается нечисть сверхъестественной силы.

Именинники этого дня

Илья, Александр, Иван, Порфирий, Семен, Степан, Фаина, Федор.

Также читайте обо всех церковных праздниках декабря 2022 года.

Кроме того, недавно появился календарь выходных и рабочих декабря 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине