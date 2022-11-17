Яке свято відзначає церква 17 листопада: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела
17 листопада православні шанують святих мучеників Нікандра єпископа Мирського та Єрмея (пресвітера)
Про всі прикмети та заборони цього дня - читайте у матеріалі Styler. Також ви дізнаєтеся, кого сьогодні привітати з іменинами.
Нікандр був висвячений апостолом Титом у єпископи, а Єрмей - у пресвітери, що жили в місті Мирі. За часів гоніння на християн, які розпочав правитель Лівань, Нікандр та Єрмей потрапили під суд. Їх змушували зректися Христа, довго і страшно мучили. Святі не відмовилися від Господа, за що їх жорстоко побили та поховали живцем.
Іоаннік був родом з Віфінійської країни, в дитинстві пас худобу і прославився, як смиренний і лагідний хлопчик. Любив молитися, тому часто залишав тварин на пасовищі, знаходив відокремлене місце та звертався до Господа.
Народне свято сьогодні відзначається на честь пам'яті мучеників і воно називається Єрьомін день.
Головні прикмети цієї дати
- Мишей більше, ніж зазвичай – прикмета, що буде холодна зима
- У молодий місяць сніг випав – скоро він розтане
- Якщо у новий місяць встановилася певна погода, то вона триматиметься до кінця місяця
- Ліс 17 листопада здається здалеку чорним – чекай відлиги
- Білі кола навколо сонця – за прикметами, чекай на снігову бурю.
Що не можна робити у цей день
- Церква цього дня категорично забороняє будь-що позичати, в тому числі гроші.
- Не можна виносити предмети з дому, інакше накличете лихо.
- 17 листопада не можна сваритися та ображатися.
- Весілля грати теж не варто, вважалося, що молодята скоро розлучаться.
- Не можна сьогодні ходити перехрестям. Згідно з народними повір'ями, цього дня на них збирається нечисть надприродної сили.
Іменинники цього дня
Ілля, Олександр, Іван, Порфирій, Семен, Степан, Фаїна, Федір.
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