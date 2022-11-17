Какой праздник отмечает церковь 17 ноября: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler . Также ві узнате, кого сегодня поздравить с именинами.

Никандр был рукоположен апостолом Титом в епископы, а Ермей - в пресвитеры, жили в городе Мире. Во времена гонения на христиан, которые начал правитель Ливаний, Никандр и Ермей попали под суд. Их заставляли отречься от Христа, долго и страшно мучили. Святые не отказались от Господа, за что их жестоко избили и похоронили заживо.

Иоанникий был родом из Вифинийской страны, в детстве пас скот и прославился, как смиренный и кроткий мальчик. Любил молиться, поэтому часто оставлял животных на пастбище, находил уединенное место и обращался к Господу.

Народный праздник сегодня отмечается в честь памяти мучеников и он называется Еремин день.

Главные приметы этой даты

Мышей больше, чем обычно – примета, что будет холодная зима

В молодой Месяц снег выпал – скоро он растает

Если в новый месяц установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца

Лес 17 ноября кажется издалека черным – жди оттепели

Белые круги вокруг солнца – по приметам, жди снежную бурю.

Что нельзя делать в этот день

Церковь в этот день категорически запрещает что-либо давать в долг, в том числе, деньги.

Нельзя выносить предметы из дома, иначе накличете беду.

17 ноября нельзя ссориться и обижаться.

Свадьбу играть тоже не стоит, считалось, что молодожены скоро разведутся.

Нельзя сегодня ходить по перекрестку. Согласно народным поверьям, в этот день на них собирается нечисть сверхъестественной силы.

Именинники этого дня

Илья, Александр, Иван, Порфирий, Семен, Степан, Фаина, Федор.