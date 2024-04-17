Яке свято відзначає церква 17 квітня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого День ангела

У православному календарі 17 квітня припадає день вшанування пам'яті святого Зосима, також відомого як Зосим Бджільник. Вірять, що він є особливим покровителем бджіл та пасік.
Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.
За легендою, з самого дитинства Зосим виявляв зацікавленість до духовного життя та християнства. Пізніше він зустрівся з ченцем Германом, який мешкав на Соловецькому острові. Разом вони збудували келію, до якої стали приїжджати ченці та учні.
За словами передання, так багато людей бажали відвідати келію, що святі вирішили побудувати там храм. Зосим був обраний ігуменом. Після цього він став відомим як духовний наставник та рішучий захисник християнства. В останній день весни народ вшановував бджіл, виставляючи вулики на подвір'ї.
Це супроводжувалося спеціальним ритуалом: на столи клала хліб і сіль, ставилися келихи з водою, після чого з запаленою свічкою обходили всі вулики, окроплюючи їх свяченою водою.
Також обов'язковим було промовити: "Рой роїться - Зосима веселиться".
17 квітня відзначалося споживанням меду та медовухи, які мали зміцнити здоров'я та забезпечити врожай меду у цьому році.
Сьогодні свій день ангела відзначають Михайло, Марія, Тамара, Федір, Олександр.
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