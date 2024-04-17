Какой праздник отмечает церковь 17 апреля: строго нельзя делать в этот день, а у кого День ангела

В православном календаре 17 апреля приходится день памяти святого Зосима, также известного как Зосим Пчельник. Верят, что он особый покровитель пчел и пасек.
О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.
По легенде, с самого детства Зосим проявлял интерес к духовной жизни и христианству. Позже он встретился с монахом Германом, проживавшим на Соловецком острове. Вместе они построили келью, в которую стали приезжать монахи и учащиеся.
По словам предания, так многие желали посетить келью, что святые решили построить там храм. Зосим был избран игуменом. После этого он стал известен как духовный наставник и решительный защитник христианства. В последний день весны народ чествовал пчел, выставляя ульи во дворе.
Это сопровождалось специальным ритуалом: на столы клала хлеб и соль, ставились бокалы с водой, после чего с зажженной свечой обходили все ульи, окропляя их священной водой.
Также обязательным было произнести: "Рой роится – Зосима веселится".
17 апреля отмечалось потреблением меда и медовухи, которые должны укрепить здоровье и обеспечить урожай меда в этом году.
Сегодня свой день ангела отмечают Михаил, Мария, Тамара, Федор, Александр.
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