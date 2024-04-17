Яке свято відзначає церква 17 квітня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого День ангела

У православному календарі 17 квітня припадає день вшанування пам'яті святого Зосима, також відомого як Зосим Бджільник. Вірять, що він є особливим покровителем бджіл та пасік.

Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія та традиції цього дня

За легендою, з самого дитинства Зосим виявляв зацікавленість до духовного життя та християнства. Пізніше він зустрівся з ченцем Германом, який мешкав на Соловецькому острові. Разом вони збудували келію, до якої стали приїжджати ченці та учні.

За словами передання, так багато людей бажали відвідати келію, що святі вирішили побудувати там храм. Зосим був обраний ігуменом. Після цього він став відомим як духовний наставник та рішучий захисник християнства. В останній день весни народ вшановував бджіл, виставляючи вулики на подвір'ї.

Це супроводжувалося спеціальним ритуалом: на столи клала хліб і сіль, ставилися келихи з водою, після чого з запаленою свічкою обходили всі вулики, окроплюючи їх свяченою водою.

Також обов'язковим було промовити: "Рой роїться - Зосима веселиться".

17 квітня відзначалося споживанням меду та медовухи, які мали зміцнити здоров'я та забезпечити врожай меду у цьому році.

Що не можна сьогодні робити

Не можна довго видивлятися у дзеркало.

Ввечері не можна пекти хліб. Предки вірили, що він принесе хвороби та нещастя.

У цей день нікому не розповідайте свої сни.

Головні прикмети дня

Бджоли літають ліниво - буде мало меду.

На вільсі багато сережок - добре вродить овес, а якщо багато шишок - ячмінь.

Пішов дощ вранці - до ясного дня.

На який хліб полетіли бджоли, того врожаю чекати.

Якщо бджоли добре пережили зиму, буде хороший урожай гречки.

Мурахи в будинку - на щастя.

Граки грають - на хорошу погоду.

Хто святкує іменини

Сьогодні свій день ангела відзначають Михайло, Марія, Тамара, Федір, Олександр.