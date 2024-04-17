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Какой праздник отмечает церковь 17 апреля: строго нельзя делать в этот день, а у кого День ангела

Среда 17 апреля 2024 06:00
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Какой праздник отмечает церковь 17 апреля: строго нельзя делать в этот день, а у кого День ангела Какой 17 апреля праздник (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В православном календаре 17 апреля приходится день памяти святого Зосима, также известного как Зосим Пчельник. Верят, что он особый покровитель пчел и пасек.

О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.

История и традиции этого дня

По легенде, с самого детства Зосим проявлял интерес к духовной жизни и христианству. Позже он встретился с монахом Германом, проживавшим на Соловецком острове. Вместе они построили келью, в которую стали приезжать монахи и учащиеся.

По словам предания, так многие желали посетить келью, что святые решили построить там храм. Зосим был избран игуменом. После этого он стал известен как духовный наставник и решительный защитник христианства. В последний день весны народ чествовал пчел, выставляя ульи во дворе.

Это сопровождалось специальным ритуалом: на столы клала хлеб и соль, ставились бокалы с водой, после чего с зажженной свечой обходили все ульи, окропляя их священной водой.

Также обязательным было произнести: "Рой роится – Зосима веселится".

17 апреля отмечалось потреблением меда и медовухи, которые должны укрепить здоровье и обеспечить урожай меда в этом году.

Что нельзя сегодня делать

  • Нельзя долго смотреть в зеркало.
  • Вечером нельзя печь хлеб. Предки верили, что он принесет болезни и несчастья.
  • В этот день никому не рассказывайте свои сны.

Главные приметы дня

  • Пчелы летают лениво – будет мало меда.
  • На ольхе много сережек – хорошо уродит овес, а если много шишек – ячмень.
  • Пошел дождь утром – до ясного дня.
  • Какого хлеба полетели пчелы, того урожая ждать.
  • Если пчелы хорошо пережили зиму, будет хороший урожай гречихи.
  • Муравьи в доме – к счастью.
  • Грачи играют - на хорошую погоду.

Кто празднует именины

Сегодня свой день ангела отмечают Михаил, Мария, Тамара, Федор, Александр.

Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху .

Также читайте,сколько длится Великий пост и что нельзя делать в этот период .

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