Какой праздник отмечает церковь 17 апреля: строго нельзя делать в этот день, а у кого День ангела
В православном календаре 17 апреля приходится день памяти святого Зосима, также известного как Зосим Пчельник. Верят, что он особый покровитель пчел и пасек.
О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.
История и традиции этого дня
По легенде, с самого детства Зосим проявлял интерес к духовной жизни и христианству. Позже он встретился с монахом Германом, проживавшим на Соловецком острове. Вместе они построили келью, в которую стали приезжать монахи и учащиеся.
По словам предания, так многие желали посетить келью, что святые решили построить там храм. Зосим был избран игуменом. После этого он стал известен как духовный наставник и решительный защитник христианства. В последний день весны народ чествовал пчел, выставляя ульи во дворе.
Это сопровождалось специальным ритуалом: на столы клала хлеб и соль, ставились бокалы с водой, после чего с зажженной свечой обходили все ульи, окропляя их священной водой.
Также обязательным было произнести: "Рой роится – Зосима веселится".
17 апреля отмечалось потреблением меда и медовухи, которые должны укрепить здоровье и обеспечить урожай меда в этом году.
Что нельзя сегодня делать
- Нельзя долго смотреть в зеркало.
- Вечером нельзя печь хлеб. Предки верили, что он принесет болезни и несчастья.
- В этот день никому не рассказывайте свои сны.
Главные приметы дня
- Пчелы летают лениво – будет мало меда.
- На ольхе много сережек – хорошо уродит овес, а если много шишек – ячмень.
- Пошел дождь утром – до ясного дня.
- Какого хлеба полетели пчелы, того урожая ждать.
- Если пчелы хорошо пережили зиму, будет хороший урожай гречихи.
- Муравьи в доме – к счастью.
- Грачи играют - на хорошую погоду.
Кто празднует именины
Сегодня свой день ангела отмечают Михаил, Мария, Тамара, Федор, Александр.
Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху .
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