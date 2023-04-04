Яке свято у церкві 4 квітня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела

4 квітня православні християни вшановують пам'ять святого Василя Анкірського. У народі свято зветься Василь-теплий.
У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Василь служив священиком у Галатійському місті Анкірі у IV столітті. Він закликав своїх парафіян не піддаватися брехні і свято вірити в Православ'я в той час, коли аріанське лжевчення захопило широкі маси. Місцеві аріани на зборах змогли позбавити священика сану за неугодне їм протистояння. Але Палестинські Збори єпископів, на яких були присутні 230 чоловік, силою свого впливу змогло повернути Василеві сан пресвітера. Він закликав людей одуматися і викривав прихильників аріанської єресі.
За твердість переконань Василя, як людину небезпечну для країни, зазнали переслідувань і мук. Для того, щоб звернути його в аріанську брехню, до нього підіслали двох віровідступників. Але вони не змогли вплинути на Василя. Він залишився непохитним у своїй вірі. За це його знову піддали мукам.
Всі прізвиська Василя були пов'язані з тим, що цими днями наставало довгоочікуване тіло, і встановлювалася хороша погода.
Саме 4 квітня люди намагалися дивитися, куди течуть струмки від краплі, щоби на цьому місці не будувати будинків – вважали, що саме там будівництво підмиє.
Сьогодні 4 іменини відзначають власники таких імен : Аглаїда, Аполлінарія, Василь, Дар'я, Таїсія.
Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.
Крім того, синоптики приголомшили новим прогнозом на Великдень.