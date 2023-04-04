Какой праздник в церкви 4 апреля: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

Традиции этого дня

Василий служил священником в Галатийском городе Анкире в IV веке. Он призывал своих прихожан не поддаваться ереси и свято верить в Православие в то время, когда арианское лжеучение захватило широкие массы. Местные ариане на собрании смогли лишить священника сана за неугодное им противостояние. Но Палестинское Собрание епископов, на котором присутствовало 230 человек, силой своего влияния смогло вернуть Василию сан пресвитера. Он призывал людей одуматься и обличал приверженцев арианской ереси.

За твердость убеждений Василия, как человека опасного для страны, подвергли преследованиям и мучениям. Для того чтобы обратить его в арианскую ересь, к нему подослали двух вероотступников. Но они никак не смогли повлиять на Василия. Он остался непреклонным в своей вере. За это его вновь подвергли мукам.

Все прозвища Василия были связаны с тем, что в эти дни наступало долгожданное тело, и устанавливалась хорошая погода.

Именно 4 апреля люди старались смотреть, куда текут ручьи от капели, чтобы на этом месте не строить домов – считали, что именно там постройку подмоет.

Приметы этого дня

Если на заре вокруг солнца краснеют круги, значит, год порадует урожайностью.

В небе плывут синие облака – жди теплую погоду, но с осадками.

Муравейник оттаивает с севера – к долгому и теплому лету.

Те, кто хочет построить новый дом или баню, во время весенней капели обращают внимание, где больше капает вода и текут ручьи. В этих местах стройку не начинают. В народе верят, что на том месте, где вода прокладывает свой путь к недрам земли, постройка будет непрочной.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя выносить мусор из двора поскольку можно было навлечь беду на дом.

Также нельзя стирать, ведь люди говорили, что с помощью вывешенных во дворе вещей в дом может залезть всякая нечисть.

Сегодня 4 именины отмечают владельцы таких имен: Аглаида, Аполлинария, Василий, Дарья, Таисия.