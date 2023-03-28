Дійде до мінусів? Синоптики ошелешили новим прогнозом на Великдень

Погода на Великдень, який ми святкуватимемо 16 квітня, може принести неприємний сюрприз українцям через ймовірне похолодання і навіть нічні заморозки.

Великдень буде холодним?

Ресурс Gismeteo в прогнозі на місяць (за даними для Києва) вказує, що з 13 по 16 квітня ймовірне похолодання вдень до +4+8, а вночі можливі заморозки. Втім після свят стане стабільно тепло до кінця квітня, +13+19 градусів.

Зазначимо, що найближче похолодання слід очікувати 28-31 березня: ймовірний мокрий сніг і нічні заморозки.

Скриншот: gismeteo

Прогноз на квітень

Народний синоптик Станіслав Щедрін у Facebook прогнозує, що квітень розпочнеться з похолодання. Ймовірний сніг, зокрема в Карпатах.

На Великдень синоптик конкретного прогнозу не дає, але зазначає, що з другої декади квітня по всій країні почнеться тенденція до майже літньої погоди.

"Температура все частіше буде на рівні +15+20 градусів. Періодично будуть зливи, подекуди з грозами. Також до кінця квітня буде вітряно", - зазначив синоптик.

Віра Балабух, завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України, прогнозує, що весна в цілому буде теплою. Це пов'язано зі зміною клімату, зумовленою людською діяльністю, а також з таким процесом, як Ла-Нінья, що впливає на погоду багатьох регіонів, і України також.

В Укргідротметцентрі прогнозують, що в цілому квітень буде тепліший за норму на 1,5-2 градуси.