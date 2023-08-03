Яке свято у церкві 3 серпня: що суворо не можна робити, кого привітати з Днем ангела

Сьогодні, 3 серпня, православна церква згадує преподобного Онуфрія Печерського та святого пророка Єзекіїля. У народі цей день називають Мовчазний.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та кого привітати з Днем ангела – читайте на Styler.

У чому суть свята

Пророк Єзекіїль належить до "великих пророків". Святий народився близько 622 року до н.е. в Юдеї. Працював священиком і був відправлений до Вавилону з першим караваном полонених у 527 році до н.е. Після того, як святому були дані видіння від Бога, Єзекіїль у 592 році до н.е. став пророком. Святий читав людям проповіді, а пізніше став автором старозавітної книги. Пророк був звинувачений у безчестя і був убитий одним із правителів.

Преподобний Онуфрій Печерський жив у Києві у 12 столітті. Святий був ченцем Києво-Печерської лаври, мешкав у Ближніх печерах, де зараз перебувають його мощі.

У день пам'яті Онуфрія було заведено готувати засіки та місця для зерна у коморах, сіяти жито та збирати яблучний урожай.

Головні прикмети 3 серпня

Якщо день вітряний, зима очікується холодна та довга.

А холодна ніч означає ранню та холодну зиму.

Дощ із грозою - осінь буде дощовою та сирою, а туман - до теплої осінньої погоди.

Туман унизу стелиться - до теплої погоди.

Багато жолудів на дубах - рік урожайним буде.

Що не можна робити сьогодні

Сваритися, лаятись, голосно розмовляти.

Важко працювати вдома та на городі.

Розпивати спиртні напої, піддаватися шкідливим звичкам.

Позичати гроші і брати в борг.

День ангела сьогодні відзначають:

Семен, Никодим, Іван, Лідія, Федір, Ганна, Георгій, Сергій та Тихін. Привітайте цих людей з іменинами!