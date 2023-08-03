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Какой праздник в церкви 3 августа: что строго нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела

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Четверг 03 августа 2023 06:00
Какой праздник в церкви 3 августа: что строго нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела Какой церковный праздник 3 августа (Getty Images)
Автор: Styler

Сегодня, 3 августа, православная церковь вспоминает преподобного Онуфрия Печерского и святого пророка Иезекииля. В народе этот день называют Молчаливый.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте на Styler.

В чем суть праздника

Пророк Иезекииль относится к числу "великих пророков". Святой родился около 622 года до н.э в Иудее. Трудился священником и был отправлен в Вавилон с первым караваном пленных в 527 году до н.э. После того, как святому были даны видения от Бога, Иезекииль в 592 году до н.э стал пророком. Святой читал людям проповеди, а позже стал автором ветхозаветной книги. Пророк был обвинен в бесчестии и был убит одним из правителей.

Преподобный Онуфрий Печерский жил в Киеве в 12 веке. Святой был монахом Киево-Печерской лавры, жил в Ближних пещерах, где сейчас находятся его мощи.

В день памяти Онуфрия было принято готовить закрома и места для зерна в амбарах, сеять рожь и собирать яблочный урожай.

Главные приметы 3 августа

  • Если день ветреный, зима ожидается холодная и долгая.
  • А холодная ночь означает раннюю и холодную зиму.
  • Дождь с грозой - осень будет дождливой и сырой, а туман - к теплой осенней погоде.
  • Туман внизу стелется - к теплой погоде.
  • Много желудей на дубах - год урожайным будет.

Что нельзя делать сегодня

  • Ссориться, ругаться, громко разговаривать.
  • Тяжело работать дома и на огороде.
  • Распивать спиртные напитки, поддаваться вредным привычкам.
  • Одалживать деньги и брать в долг.

День ангела сегодня отмечают:

Семен, Никодим, Иван, Лидия, Федор, Анна, Георгий, Сергей и Тихон. Поздравьте этих людей с именинами!

Ранее мы писали, какие церковные праздники украинцы отметят в августе 2023.

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