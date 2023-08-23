Яке свято у церкві 23 серпня: що категорично не можна робити, кого привітати з днем ангела

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та кого привітати з Днем ангела - читайте на Styler.

У чому суть свята

Лаврентій народився у місті Оска (зараз територія Іспанії) і був учнем архідиякона Сиксти. Коли Сикст II став римським єпископом, Лаврентія висвятили в диякона, доручивши йому турботу про хворих та нагляд за майном церкви. Дияконами також були Фелікісім і Агапіт.

Святий став першою жертвою правителя. Під час жорстоких тортур та страждань мученика воїн Роман став свідком появи ангела. Тому Роман почав благати святого хрестити його. Лаврентій виконав його прохання, але обоє були страчені.

Незабаром святий Сикст був також схоплений і посаджений у в'язницю разом із двома своїми дияконами Феліксісімом та Агапітом. Святим відрубали голови.

Наші пращури в цей день з особливою увагою ставилися до води. Люди вірили, що 23 серпня вона має цілющі властивості. Особливо чудотворною була ранкова роса.

За старих часів дівчата з самого ранку ходили вмиватися в джерело, щоб продовжити здоров'я та молодість.

Народні прикмети цього дня

Якщо з'явилася вечірня зоря з червонуватим відтінком, а сонце, що заходить, також почервоніло - вночі буде гроза.

Коли влітку в прохолодну погоду чути грім, така погода буде довго.

Якщо бур'яни влітку ростуть особливо високі, зима буде сніговою.

Що не можна робити на Лаврентія

На Лаврентія не можна купатися в річках та будь-яких інших водоймах.

Не можна прибирати у будинку.

Варто утриматися від приготування їжі.

Не варто братися за спиці та голки.

Сьогодні День ангела у людей із такими іменами: Лаврентій, Лавр, Опанас, Роман, Опанас, Фелікс та В'ячеслав.