Какой праздник в церкви 23 августа: что категорически нельзя делать, кого поздравить с днем ангела
23 августа 2023 года церковь отмечает день памяти святого Лаврентия Римского.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте на Styler.
В чем суть праздника
Лаврентий родился в городе Оска (сейчас территория Испании) и был учеником архидьякона Сиксты. Когда Сикст II стал римским епископом, Лаврентия рукоположили в диакона, поручив ему заботу о больных и надзор за имуществом церкви. Диаконами также были Феликиссим и Агапит.
Святой стал первой жертвой правителя. Во время жестоких пыток и страданий мученика воин Роман стал свидетелем появления ангела. Поэтому Роман стал умолять святого крестить его. Лаврентий выполнил его просьбу, но оба были казнены.
Вскоре святой Сикст был также схвачен и посажен в темницу вместе с двумя своими диаконами Феликсисимом и Агапитом. Святым отрубили головы.
Наши предки в этот день с особенным уважением относились к воде. Люди верили, что 23 августа она обладает целебными свойствами. Особенно чудотворной была утренняя роса.
В старину девушки с самого утра ходили умываться в источник, чтобы продолжить здоровье и молодость.
Народные приметы этого дня
- Если появилась вечерняя заря с красноватым оттенком, а заходящее солнце также раскраснелось - ночью будет гроза.
- Когда в летнее время в прохладную погоду слышен гром, то такая погода будет долго.
- Если сорняки летом растут особенно высокие — зима будет снежной.
Что нельзя делать на Лаврентия
- На Лаврентия нельзя купаться в реках и любых других водоемах.
- Нельзя убирать в доме.
- Стоит воздержаться от приготовления пищи.
- Не стоит браться за спицы и иглы.
Сегодня День ангела у людей с такими именами: Лаврентий, Лавр, Афанасий, Роман, Афанасий, Феликс и Вячеслав.
Напомним, что Верховная рада уже официально утвердила новые даты двух церковных праздников: Рождества и Покрова.
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