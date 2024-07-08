Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 8 липня

Сьогодні, 8 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого великомученика Прокопія за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Прокопій народився в Єрусалимі в благочестивій християнській родині. Його мати, свята Феодосія, була відданою християнкою, а батько, який служив офіцером, загинув мученицькою смертю за віру. Після смерті батька Прокопій виховувався в благочестивому християнському дусі, переймаючи віру і відданість своїх батьків.
Прокопій служив військовим офіцером в армії римського імператора Діоклетіана. Одного разу під час служби йому у видінні з'явився Ісус Христос. Це глибоко вплинуло на його духовне життя і підштовхнуло стати відданим християнином.
Пізніше Прокопія заарештували за наказом імператора Діоклетіана. Його піддали жорстоким тортурам, намагаючись змусити зректися християнства, але Прокопій залишався непохитним у своїй вірі. Був страчений через обезголовлення.
Прокопій Скитопольський (зображення: Вікіпедія)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується проводити день у мовчанні, адже вважається, що тоді весь рік ви будете в самоті.
Раніше цього дня починали жнива жита. Перший сніп потрібно було принести додому, після чого його освячували і ставили біля ікон. У старі часи існувала традиція змішувати освячене зерно з тим, яке планували висівати наступного року, щоб отримати великий урожай.
Цього дня обов'язково треба молитися святому Прокопію за позбавлення від хвороб і захист від нещастя. Наші предки йшли до церкви, щоб освятити перший сніп жита.
Сьогодні іменини святкують: Олександр, Федір, Сава.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Українська Католицька енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.