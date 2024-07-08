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Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 8 липня

Церковне свято 8 липня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 8 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого великомученика Прокопія за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Прокопій народився в Єрусалимі в благочестивій християнській родині. Його мати, свята Феодосія, була відданою християнкою, а батько, який служив офіцером, загинув мученицькою смертю за віру. Після смерті батька Прокопій виховувався в благочестивому християнському дусі, переймаючи віру і відданість своїх батьків.

Прокопій служив військовим офіцером в армії римського імператора Діоклетіана. Одного разу під час служби йому у видінні з'явився Ісус Христос. Це глибоко вплинуло на його духовне життя і підштовхнуло стати відданим християнином.

Пізніше Прокопія заарештували за наказом імператора Діоклетіана. Його піддали жорстоким тортурам, намагаючись змусити зректися християнства, але Прокопій залишався непохитним у своїй вірі. Був страчений через обезголовлення.

Прокопій Скитопольський (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 8 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Лихословити чи сваритися
  • Вирушати у подорож
  • Починати нову справу
  • Купатися у пічках чи озерах
  • Вживати алкогольні напої.

Також не рекомендується проводити день у мовчанні, адже вважається, що тоді весь рік ви будете в самоті.

Раніше цього дня починали жнива жита. Перший сніп потрібно було принести додому, після чого його освячували і ставили біля ікон. У старі часи існувала традиція змішувати освячене зерно з тим, яке планували висівати наступного року, щоб отримати великий урожай.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Сонце вийшло тільки після полудня - серпень буде сонячним
  • Немає дощу - обов’язково буде 20 липня (на Іллю)
  • Активні птахи - до ясної сонячної погоди
  • Після обіду пішов дощ - затягнеться надовго
  • Злі бджоли - насувається спека.

Цього дня обов'язково треба молитися святому Прокопію за позбавлення від хвороб і захист від нещастя. Наші предки йшли до церкви, щоб освятити перший сніп жита.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Федір, Сава.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День сім'ї
  • Всесвітній день боротьби з алергією
  • День виявлених заначок
  • Міжнародний день міських дзвонарів
  • День бодіарту
  • Міжнародний день городян
  • День спілкування із всесвітом
  • День без драматизму.

Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.

Читайте також 4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві з поясненнями.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Українська Католицька енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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