Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 8 липня

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Прокопій народився в Єрусалимі в благочестивій християнській родині. Його мати, свята Феодосія, була відданою християнкою, а батько, який служив офіцером, загинув мученицькою смертю за віру. Після смерті батька Прокопій виховувався в благочестивому християнському дусі, переймаючи віру і відданість своїх батьків.

Прокопій служив військовим офіцером в армії римського імператора Діоклетіана. Одного разу під час служби йому у видінні з'явився Ісус Христос. Це глибоко вплинуло на його духовне життя і підштовхнуло стати відданим християнином.

Пізніше Прокопія заарештували за наказом імператора Діоклетіана. Його піддали жорстоким тортурам, намагаючись змусити зректися християнства, але Прокопій залишався непохитним у своїй вірі. Був страчений через обезголовлення.

Прокопій Скитопольський (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 8 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити чи сваритися

Вирушати у подорож

Починати нову справу

Купатися у пічках чи озерах

Вживати алкогольні напої.

Також не рекомендується проводити день у мовчанні, адже вважається, що тоді весь рік ви будете в самоті.

Раніше цього дня починали жнива жита. Перший сніп потрібно було принести додому, після чого його освячували і ставили біля ікон. У старі часи існувала традиція змішувати освячене зерно з тим, яке планували висівати наступного року, щоб отримати великий урожай.

Народні прикмети і традиції цього дня

Сонце вийшло тільки після полудня - серпень буде сонячним

Немає дощу - обов’язково буде 20 липня (на Іллю)

Активні птахи - до ясної сонячної погоди

Після обіду пішов дощ - затягнеться надовго

Злі бджоли - насувається спека.

Цього дня обов'язково треба молитися святому Прокопію за позбавлення від хвороб і захист від нещастя. Наші предки йшли до церкви, щоб освятити перший сніп жита.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Федір, Сава.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: