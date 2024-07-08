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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 8 июля

Церковный праздник 8 июля 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 8 июля, праздник - православные украинцы чтят память святого великомученика Прокопия по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Прокопий родился в Иерусалиме в благочестивой христианской семье. Его мать, святая Феодосия, была преданной христианкой, а отец, служивший офицером, погиб мученической смертью за веру. После смерти отца Прокопий воспитывался в благочестивом христианском духе, подражая вере и преданности своих родителей.

Прокопий служил военным офицером в армии римского правителя Диоклетиана. Однажды во время службы ему в видении явился Иисус Христос. Это оказало глубокое влияние на его духовную жизнь и подтолкнуло стать преданным христианином.

Позже Прокопий был арестован по приказу императора Диоклетиана. Его подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить отречься от христианства, но Прокопий оставался непоколебимым в своей вере. Был казнен из-за обезглавления.

Прокопий Скитопольский (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 8 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Злословить или ссориться
  • Отправляться в путешествие
  • Начинать новое дело
  • Купаться в печках или озерах
  • Употреблять алкогольные напитки.

Также не рекомендуется проводить день в молчании, ведь считается, что тогда весь год вы будете в одиночестве.

Ранее в этот день начинала жатва ржи. Первый сноп нужно было принести домой, после чего его освящали и ставили у икон. В старину существовала традиция смешивать освященное зерно с тем, которое планировали высевать в следующем году, чтобы получить большой урожай.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Солнце вышло только после полудня - август будет солнечным
  • Нет дождя - обязательно будет 20 июля (на Илью)
  • Активные птицы - к ясной солнечной погоде
  • После обеда пошел дождь - затянется надолго
  • Злые пчелы - надвигается жара.

В этот день обязательно нужно молиться святому Прокопию за избавление от болезней и защиту от несчастья. Наши предки шли в церковь, чтобы освятить первый сноп ржи.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Александр, Федор, Савва.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День семьи
  • Всемирный день борьбы с аллергией
  • День обнаруженных заначек
  • Международный день городских звонарей
  • День бодиарта
  • Международный день горожан
  • День общения со вселенной
  • День без драматизма.

Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.

Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви с пояснениями.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Украинская Католическая энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.

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