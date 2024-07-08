Какой праздник сегодня: приметы и запреты 8 июля

Сегодня, 8 июля, праздник - православные украинцы чтят память святого великомученика Прокопия по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Прокопий родился в Иерусалиме в благочестивой христианской семье. Его мать, святая Феодосия, была преданной христианкой, а отец, служивший офицером, погиб мученической смертью за веру. После смерти отца Прокопий воспитывался в благочестивом христианском духе, подражая вере и преданности своих родителей.
Прокопий служил военным офицером в армии римского правителя Диоклетиана. Однажды во время службы ему в видении явился Иисус Христос. Это оказало глубокое влияние на его духовную жизнь и подтолкнуло стать преданным христианином.
Позже Прокопий был арестован по приказу императора Диоклетиана. Его подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить отречься от христианства, но Прокопий оставался непоколебимым в своей вере. Был казнен из-за обезглавления.
Прокопий Скитопольский (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется проводить день в молчании, ведь считается, что тогда весь год вы будете в одиночестве.
Ранее в этот день начинала жатва ржи. Первый сноп нужно было принести домой, после чего его освящали и ставили у икон. В старину существовала традиция смешивать освященное зерно с тем, которое планировали высевать в следующем году, чтобы получить большой урожай.
В этот день обязательно нужно молиться святому Прокопию за избавление от болезней и защиту от несчастья. Наши предки шли в церковь, чтобы освятить первый сноп ржи.
Сегодня именины празднуют: Александр, Федор, Савва.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Украинская Католическая энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.