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Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 7 жовтня

Церковне свято 7 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 7 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Сергія та Вакха за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святі Сергій і Вакх стали символом непохитної віри і стійкості серед християн у часи тяжких переслідувань. Вони жили в період III-IV століття, коли імператор Максиміан активно переслідував вірян.

Обидва служили в римському війську, допоки їх відданість Христу не призвела до арешту. Сергій і Вакх зазнали жорстоких катувань, але ніщо не змогло зломити їх віру. Врешті-решт, їх стратили.

Святі Сергій і Вакх стали символами мужності для всіх, хто стикається з переслідуванням за свої переконання. Їх приклад надихає багатьох християн залишатися вірними своїм цінностям навіть у найскладніших умовах.

День святих воїнів-мучеників Сергія і Вакха (ікона: uapc.te.ua)

Що не можна робити сьогодні, 7 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Скаржитися на своє життя
  • Конфліктувати і пліткувати
  • Приймати подарунки
  • Вдягати старі речі.

Також не рекомендується свататися або проводити весілля у цей день. Вважається, що це може призвести до нещасливого подружнього життя.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Тепла погода - буде сонячно ще 2-3 тижні
  • Іде сніг - справжня зима розпочнеться через місяць
  • Місяць виглядає блідим - слід очікувати сніг.

З давніх-давен у цей день дівчата вмивалися кислим молоком, вважаючи, що це допоможе зберегти молодість і красу на тривалий час. Крім того, існувало повір'я, що сьогодні розпочинається справжня зима.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день лікаря
  • Міжнародний день невралгії трійчастого нерва
  • День асоціації ветеранів МВС
  • Всесвітній день архітектури.

Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.

Також дізнайтеся, які церковні свята у жовтні 2024 відзначатимуть українці - православний календар на кожен день.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.

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