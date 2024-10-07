Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 7 жовтня

Сьогодні, 7 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих мучеників Сергія та Вакха за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святі Сергій і Вакх стали символом непохитної віри і стійкості серед християн у часи тяжких переслідувань. Вони жили в період III-IV століття, коли імператор Максиміан активно переслідував вірян.
Обидва служили в римському війську, допоки їх відданість Христу не призвела до арешту. Сергій і Вакх зазнали жорстоких катувань, але ніщо не змогло зломити їх віру. Врешті-решт, їх стратили.
Святі Сергій і Вакх стали символами мужності для всіх, хто стикається з переслідуванням за свої переконання. Їх приклад надихає багатьох християн залишатися вірними своїм цінностям навіть у найскладніших умовах.
День святих воїнів-мучеників Сергія і Вакха (ікона: uapc.te.ua)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується свататися або проводити весілля у цей день. Вважається, що це може призвести до нещасливого подружнього життя.
З давніх-давен у цей день дівчата вмивалися кислим молоком, вважаючи, що це допоможе зберегти молодість і красу на тривалий час. Крім того, існувало повір'я, що сьогодні розпочинається справжня зима.
Сьогодні іменини святкують: Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.