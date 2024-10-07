RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны

Какой праздник сегодня: приметы и запреты 7 октября

Церковный праздник 7 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 7 октября, свято - православные украинцы чтят память святых мучеников Сергея и Вакха по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святые Сергий и Вакх стали символом непоколебимой веры и стойкости среди христиан во времена тяжких преследований. Они жили в период III-IV веков, когда император Максимиан активно преследовал верующих.

Оба служили в римском войске, пока их преданность Христу не привела к аресту. Сергей и Вакх подверглись жестоким пыткам, но ничто не смогло сломить их веру. В конце концов их казнили.

Святые Сергий и Вакх стали символами мужества для всех, кто сталкивается с преследованием за свои убеждения. Их пример вдохновляет многих христиан оставаться верными своим ценностям даже в самых сложных условиях.

День святых воинов-мучеников Сергея и Вакха (икона: uapc.te.ua)

Что нельзя делать сегодня, 7 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Жаловаться на свою жизнь
  • Конфликтовать и сплетничать
  • Принимать подарки
  • Надевать старые вещи.

Также не рекомендуется свататься или проводить свадьбу в этот день. Считается, что это может привести к несчастливой супружеской жизни.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Теплая погода - будет солнечно еще 2-3 недели
  • Идет снег - настоящая зима начнется через месяц
  • Луна выглядит бледной - следует ожидать снег.

С давних времен в этот день девушки умывались кислым молоком, считая, что это поможет сохранить молодость и красоту на длительное время. Кроме того, существовало поверье, что сегодня начинается настоящая зима.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день врача
  • Международный день невралгии тройничного нерва
  • День ассоциации ветеранов МВД
  • Всемирный день архитектуры.

Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

Также узнайте, какие церковные праздники в октябре 2024 будут отмечать украинцы - православный календарь на каждый день.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПраздникиЦерковный календарь