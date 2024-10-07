Какой праздник сегодня: приметы и запреты 7 октября

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святые Сергий и Вакх стали символом непоколебимой веры и стойкости среди христиан во времена тяжких преследований. Они жили в период III-IV веков, когда император Максимиан активно преследовал верующих.

Оба служили в римском войске, пока их преданность Христу не привела к аресту. Сергей и Вакх подверглись жестоким пыткам, но ничто не смогло сломить их веру. В конце концов их казнили.

Святые Сергий и Вакх стали символами мужества для всех, кто сталкивается с преследованием за свои убеждения. Их пример вдохновляет многих христиан оставаться верными своим ценностям даже в самых сложных условиях.

День святых воинов-мучеников Сергея и Вакха (икона: uapc.te.ua)

Что нельзя делать сегодня, 7 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Жаловаться на свою жизнь

Конфликтовать и сплетничать

Принимать подарки

Надевать старые вещи.

Также не рекомендуется свататься или проводить свадьбу в этот день. Считается, что это может привести к несчастливой супружеской жизни.

Народные приметы и традиции этого дня

Теплая погода - будет солнечно еще 2-3 недели

Идет снег - настоящая зима начнется через месяц

Луна выглядит бледной - следует ожидать снег.

С давних времен в этот день девушки умывались кислым молоком, считая, что это поможет сохранить молодость и красоту на длительное время. Кроме того, существовало поверье, что сегодня начинается настоящая зима.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: