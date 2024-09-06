Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 7 вересня

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий мученик Созонт був пастухом з Лікаонії (сучасна Туреччина). Глибоко віруючи в Христа, він часто ділиться своїми знаннями з іншими пастухами, ведучи їх до віри. Одного разу, отримавши видіння, Созонт вирушив у місто Помпеополь, де під час святкування язичницького ідола відламав його руку і роздав золото жебракам.

Цей вчинок спричинив тривогу серед місцевих жителів, і імператор Максиміан наказав жорстоко мучити Созонта. Його піддавали різним тортурам, поки він не помер близько 304 року. Тіло святого намагалися спалити, але раптова гроза загасила вогонь. Вночі християни змогли поховати святого мученика.

Мініатюра про Созонта (зображення: Вікіпедія)

Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці - це особливий день, що передує великому святу Різдва Пресвятої Богородиці, яке триває шість днів. Це свято відзначає народження Діви Марії, матері Ісуса Христа.

У цей день згадують, як Діва Марія з'явилася на світ, готуючи шлях для виконання Божих обітниць порятунку людства. У храмах проводять спеціальні богослужіння і читають молитви, що готують віряни до урочистого святкування Різдва Богородиці.

Що не можна робити сьогодні, 7 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити і сваритися

Просити або давати гроші в борг

Вихвалятися собою.

Перед святом Різдва Пресвятої Богородиці, 7 вересня, зазвичай прибирають у будинку, готують смачні страви і запрошують гостей. Це допомагає створити святкову атмосферу та зблизити родину.

Народні прикмети і традиції цього дня

Чисте безхмарне небо - взимку буде вітряно

Птахи летять високо у небі - до теплої зими

Якщо летять низько до землі - зима буде холодною

На вишні все ще тримається листя - до теплої зими

Багато лушпиння на цибулі - взимку буде морозно.

Здавна було заведено готувати страви з цибулею у цей день. Українці вірили, що сьогодні потрібно їсти цибулю, щоб залишатися щасливим і здоровим протягом року.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Степан.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: