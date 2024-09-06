Какой праздник сегодня: приметы и запреты 7 сентября

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой мученик Созонт был пастухом из Ликаонии (современная Турция). Глубоко веруя во Христа, он часто делится своими знаниями с другими пастухами, ведя их к вере. Однажды, получив видение, Созонт отправился в город Помпеополь, где во время празднования языческого идола отломал его руку и раздал золото нищим.

Этот поступок вызвал тревогу среди местных жителей, и император Максимиан приказал жестоко мучить Созонта. Его подвергали разным пыткам, пока он не умер около 304 года. Тело святого пытались сжечь, но внезапная гроза потушила огонь. Ночью христиане смогли похоронить святого мученика.

Миниатюра о Созонте (изображение: Википедия)

Предпраздник Рождества Пресвятой Богородицы - это особый день, предшествующий великому празднику Рождества Пресвятой Богородицы, который длится шесть дней. Этот праздник отмечает рождение Девы Марии, матери Иисуса Христа.

В этот день вспоминают, как Дева Мария появилась на свет, готовя путь к выполнению Божьих обетов спасения человечества. В храмах совершают специальные богослужения и читают молитвы, которые готовят верующие к торжественному празднованию Рождества Богородицы.

Что нельзя делать сегодня, 7 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить и ссориться

Просить или давать деньги взаймы

Хвастаться собой.

Перед праздником Рождества Пресвятой Богородицы, 7 сентября, обычно убирают в доме, готовят вкусные блюда и приглашают гостей. Это помогает создать праздничную атмосферу и сблизить семью.

Народные приметы и традиции этого дня

Чистое безоблачное небо - зимой будет ветрено

Птицы летят высоко в небе - к теплой зиме

Если летят низко к земле - зима будет холодной

На вишне все еще держатся листья - к теплой зиме

Много шелухи на луке - зимой будет морозно.

Наши предки заметили, что в этот день к вечеру приготовилась еда. Украинцы верили, что сегодня нужно есть лук, чтобы оставаться счастливым и здоровым в течение года.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Александр, Петр, Степан.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: