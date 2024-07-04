Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 4 липня

Сьогодні, 4 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого Андрія, архієпископа Критського та пам'ять святої преподобної Марти (була матір'ю Симеона Стовпника) за новим церковним календарем. У народі цей день називають Андріїв.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Андрій народився близько 660 року в Дамаску, що в Сирії. За переказами людей, був німим до 7 років. Потім прийняв християнську віру та отримав дар мови.

В ранньому віці прийняв постриг у монастирі святого Сави (в Єрусалимі). Там здобув гарну поглиблену освіту та перший духовний досвід. Став відомий завдяки своїм глибоким знанням Святого Письма і патристики (сукупність вчень отців церкви).

Пізніше Андрія призначили архідияконом і спеціальним посланцем патріарха Єрусалимського на VI Вселенському соборі. Там він успішно протистояв єретичним вченням, демонструючи глибоке знання догматів Церкви та високий дух благочестя.

Під час правління імператора Юстиніана II Андрій був обраний архієпископом міста Гортіни на острові Крит. На цьому посту він проявив себе як видатний оратор і поет. Проповіді Андрія Критського відрізнялися високим стилем і гармонійністю, що робить його одним з найвизначніших церковних ораторів Візантійської епохи.

Найвідоміший твір Андрія Критського - "Великий Канон", або "Канон покаяння". Його заведено читати під час Великого посту в Православній церкві. Складається з 250 тропів і є одним з найбільших літургійних творів.

У 692 році Андрій був призначений архієпископом Критським. Брав активну участь у церковному житті, відстоював православне віровчення та сприяв розвитку церковного співу.

Помер Святий Андрій у м. Ересос на острові Лесбос близько 740 року.

Ікона святого Андрія, архієпископа Критського (зображення: kyrios.org.ua)

День пам'яті святої преподобної Марти

Марта народилася в Константинополі в благочестивій, хрещеній родині. Вона вийшла заміж за чоловіка, ім'я якого не збереглося в історії. Саме вона народила сина Симеона, який пізніше став відомим як Симеон Стовпник Молодший.

Марта була відома своїми добрими справами, завжди допомагала бідним і нужденним і також проявляла милосердя та турботу про інших. Вона постійно зверталась до Бога у молитві та численних постах. Вважається справжнім взірцем християнської жінки, відданої Богу та своїй родині.

Марта відіграла ключову роль у вихованні свого сина Симеона, навчаючи його християнським чеснотам, молитві та аскезі. Саме завдяки її духовному наставництву, Симеон зміг стати великим святим. Мати підтримувала його у всіх рішеннях і подвигах, і особливо, коли той обрав шлях стовпничества (аскетичного життя на стовпі).

Марта померла в глибокій старості. Її життя і подвиги залишили глибокий слід у християнській традиції.

Ікона святої Марти, мати Симеона Стовпника (зображення: kyrios.org.ua)

Що не можна робити сьогодні, 4 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Робити великі та дорогі покупки

Сваритися чи лихословити

Залишати маленьких дітей в приміщенні самих

Купувати нове взуття або одяг.

Також не рекомендується виказувати жадібність. Якщо ви йдете в гості, обов'язково візьміть щось з собою, адже будь-які прояви жадібності цього дня, як вважається, призведуть до проблем із фінансами.

Народні прикмети і традиції цього дня

З’явилося жовте листя на деревах - осінь буде рання

Літає багато ос - слід чекати холодну зиму

Яка погода сьогодні - така вона буде до кінця місяця

На небі з’явилася веселка - скоро почнеться дощ

Багато ягід у лісі - до холодної зими

Гримить - наближається неминуча гроза.

Наші пращури сьогодні відзначали свято Андріїв день. Вважалося, що колоски вівса починали наливатися з цього дня. У цей день було заведено молитися святому Андрію за багатий урожай та готувати вівсянку.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Богдан, Дмитро, Олексій, Марк, Михайло, Микола, Федір, Олександра, Марта, Ольга, Тетяна, Анастасія, Марія.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: