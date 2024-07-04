Какой праздник сегодня: приметы и запреты 4 июля
Сегодня, 4 июля, праздник - православные украинцы чтят память святого Андрея, архиепископа Критского и память святой преподобной Марты (была матерью Симеона Столпника) по новому церковному календарю. В народе этот день называют Андреевым.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Святой Андрей родился около 660 года в Дамаске в Сирии. По преданию людей, он был немым до 7 лет. Затем принял христианскую веру и получил дар речи.
В раннем возрасте принял постриг в монастыре святого Саввы (в Иерусалиме). Там получил хорошее углубленное образование и первый духовный опыт. Стал известен благодаря своим глубоким знаниям Священного Писания и патристики (совокупность учений отцов церкви).
Позже Андрея назначили архидьяконом и специальным посланником патриарха Иерусалимского на VI Вселенском соборе. Там он успешно противостоял еретическому учению, демонстрируя глубокое знание догматов Церкви и высокий дух благочестия.
Во время правления императора Юстиниана II Андрей был избран архиепископом города Гортины на острове Крит. На этом посту он проявил себя как величайший оратор и поэт. Проповеди Андрея Критского отличались высоким стилем и гармоничностью, что делает его одним из величайших церковных ораторов Византийской эпохи.
Самое известное произведение Андрея Критского - "Великий Канон", или "Канон покаяния". Его принято читать во время Великого поста в Православной церкви. Состоит из 250 тропов и является одним из величайших литургических произведений.
В 692 году Андрей был назначен архиепископом Критским. Активно участвовал в церковной жизни, отстаивал православное вероучение и способствовал развитию церковного пения.
Скончался Святой Андрей в г. Эресос на острове Лесбос около 740 года.
Икона святого Андрея, архиепископа Критского (изображение: kyrios.org.ua)
День памяти святой преподобной Марты
Марта родилась в Константинополе в благочестивой, крещеной семье. Она вышла замуж за мужчину, имя которого не сохранилось в истории. Именно она родила сына Симеона, позже ставшего известным как Симеон Столбник Младший.
Марта была известна своими добрыми делами, всегда помогала бедным и нуждающимся и также проявляла милосердие и заботу о других. Она постоянно обращалась к Богу в молитве и многочисленных постах. Считается подлинным образцом христианской женщины, преданной Богу и своей семье.
Марта сыграла ключевую роль в воспитании своего сына Симеона, обучая его христианским добродетелям, молитве и аскезе. Именно благодаря ее духовному наставничеству Симеон смог стать великим святым. Мать поддерживала его во всех решениях и подвигах, и в особенности, когда тот избрал путь столпничества (аскетической жизни на столбе).
Марта скончалась в глубокой старости. Ее жизнь и подвиги оставили глубокий след христианской традиции.
Икона святой Марты, мать Симеона Столбника (изображение: kyrios.org.ua)
Что нельзя делать сегодня, 4 июля
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Совершать большие и дорогие покупки
- Ссориться или злословить
- Оставлять маленьких детей в помещении самих
- Покупать новую обувь или одежду.
Также не рекомендуется проявлять алчность. Если вы идете в гости, обязательно возьмите что-нибудь с собой, ведь любые проявления алчности в этот день, как считается, приведут к проблемам с финансами.
Народные приметы и традиции этого дня
- Появились желтые листья на деревьях - осень будет ранняя
- Летает много ос - следует ждать холодную зиму
- Какая погода сегодня - такова она будет до конца месяца
- На небе появилась радуга - скоро начнется дождь
- Много ягод в лесу - к холодной зиме
- Гремит - приближается неминуемая гроза.
Наши предки сегодня отмечали праздник Андреев день. Считалось, что колосья овса начинали наливаться с этого дня. В этот день было принято молиться святому Андрею за богатый урожай и готовить овсянку.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Андрей, Богдан, Дмитрий, Алексей, Марк, Михаил, Николай, Федор, Александра, Марта, Ольга, Татьяна, Анастасия, Мария.
По гороскопу люди, которые родились сегодня -Раки.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День национальной полиции Украины
- День судебного эксперта в Украине
- День невидимости
- День музыки в кантри стиле (в США).
Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.