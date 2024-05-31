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Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 31 травня

Яке свято 31 травня за новим церковнім календарем (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 31 травня, свято - православні українці вшановують пам’ять апостола від 70 Єрми за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Апостол Єрма, також відомий як Єрм, належить до числа сімдесяти апостолів, обраних Христом для проповіді Євангелія. Він згадується в посланні апостола Павла до Римлян, де Павло просить привітати Єрму разом з іншими братами.

Єрма вважається однією з ключових фігур ранньої Церкви. Згідно з церковним переказом, він мав посаду єпископа у Філіппополі, де активно сприяв розповсюдженню Христової науки.

Життя святого було наповнене подвигами та трудами на благо Христового благовістя. Він невтомно працював над зміцненням віри серед новонавернених, проповідуючи не лише словом, але й власним прикладом благочестивого життя.

Також Єрма був автором одного з ранніх християнських творів під назвою "Пастир Єрми". Цей текст, що містить видіння, притчі та настанови, мав значний вплив на формування ранньохристиянської думки і довгий час використовувався як повчальний посібник у ранніх християнських громадах.

Життя і діяльність святого залишили помітний слід в історії християнства, роблячи його прикладом для наслідування для багатьох поколінь вірних.

Апостол Єрма, фрагмент ікони "Апостольське діяння" (ілюстрація: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 31 травня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • не слід сваритися і лихословити
  • не рекомендується працювати в саду і по дому

Також не рекомендується переїжджати на нове місце проживання, оскільки це може:

  • причинити проблеми з фінансами
  • похитнути здоров'я
  • погіршити стосунки на роботі

А особливо не можна нікого лякати, тому що в душі у людини поселиться страх та відчай.

Народні прикмети і традиції цього дня

Вважається, що сни, які сняться в ніч проти 31 травня, є віщими. Якщо жінці сниться вагітність, це обіцяє їй будь-яке багатство. Побачене уві сні слід сприймати буквально, оскільки в ньому немає прихованого підтексту.

А ще:

  • якщо увечері на траві з'явилася роса, очікуйте на спекотні дні
  • якщо йде дощ, можна сподіватися на багатий врожай
  • почули, як кує зозуля - це до хорошої літньої погоди
  • якщо роса швидко висохла, скоро почнеться дощ
  • ранковий густий туман означає великий урожай грибів
  • затяжний дощ вказує на поганий урожай

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Борис, Микола, Веремій, Христина, Остап, Роман, Філіп.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Свято останнього дзвоника
  • Міжнародний день подяки бортпровідникам
  • День веб-дизайнера
  • Всесвітній день блондинок
  • Всесвітній день без тютюну

Нагадаємо, раніше вже з'явився церковний календар свят на червень.

Читайте також церковний календар на літо 2024 року.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ а також Sogodni Svyato та Вікіпедія.

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