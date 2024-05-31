Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 31 травня

Сьогодні, 31 травня, свято - православні українці вшановують пам’ять апостола від 70 Єрми за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Апостол Єрма, також відомий як Єрм, належить до числа сімдесяти апостолів, обраних Христом для проповіді Євангелія. Він згадується в посланні апостола Павла до Римлян, де Павло просить привітати Єрму разом з іншими братами.
Єрма вважається однією з ключових фігур ранньої Церкви. Згідно з церковним переказом, він мав посаду єпископа у Філіппополі, де активно сприяв розповсюдженню Христової науки.
Життя святого було наповнене подвигами та трудами на благо Христового благовістя. Він невтомно працював над зміцненням віри серед новонавернених, проповідуючи не лише словом, але й власним прикладом благочестивого життя.
Також Єрма був автором одного з ранніх християнських творів під назвою "Пастир Єрми". Цей текст, що містить видіння, притчі та настанови, мав значний вплив на формування ранньохристиянської думки і довгий час використовувався як повчальний посібник у ранніх християнських громадах.
Життя і діяльність святого залишили помітний слід в історії християнства, роблячи його прикладом для наслідування для багатьох поколінь вірних.
Апостол Єрма, фрагмент ікони "Апостольське діяння" (ілюстрація: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується переїжджати на нове місце проживання, оскільки це може:
А особливо не можна нікого лякати, тому що в душі у людини поселиться страх та відчай.
Вважається, що сни, які сняться в ніч проти 31 травня, є віщими. Якщо жінці сниться вагітність, це обіцяє їй будь-яке багатство. Побачене уві сні слід сприймати буквально, оскільки в ньому немає прихованого підтексту.
А ще:
Сьогодні іменини святкують: Борис, Микола, Веремій, Христина, Остап, Роман, Філіп.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Нагадаємо, раніше вже з'явився церковний календар свят на червень.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ а також Sogodni Svyato та Вікіпедія.