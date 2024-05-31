Какой праздник сегодня: приметы и запреты 31 мая

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Апостол Ерма, также известный как Иерм, принадлежит к числу семидесяти апостолов, избранных Христом для проповеди Евангелия. Он упоминается в послании апостола Павла Римлянам, где Павел просит поздравить Ерму вместе с другими братьями.

Ерма считается одной из ключевых фигур ранней Церкви. Согласно церковному преданию, он занимал должность епископа в Филиппополе, где активно способствовал распространению Христовой науки.

Жизнь святого была наполнена подвигами и трудами во благо Христова благовестия. Он без устали работал над укреплением веры среди новообращенных, проповедуя не только словом, но и собственным примером благочестивой жизни.

Также Ерма был автором одного из ранних христианских произведений под названием "Пастырь Ермы". Этот текст, содержащий видения, притчи и наставления, оказал значительное влияние на формирование раннехристианской мысли и долгое время использовался в качестве учебного пособия в ранних христианских общинах.

Жизнь и деятельность свяого оставили заметный след в истории христианства, делая его примером для подражания многим поколениям верных.

Апостол Ерма, фрагмент иконы "Апостольское деяние" (иллюстрация: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 31 мая

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

не следует ссориться и злословить

не рекомендуется работать в саду и по дому

Также не рекомендуется переезжать на новое место жительства, поскольку это может:

причинить проблемы с финансами

пошатнуть здоровье

ухудшить отношения на работе

Особенно нельзя никого пугать, потому что в душе у человека поселится страх и отчаяние.

Народные приметы и традиции этого дня

Считается, что сны, которые снятся в ночь на 31 мая, являются вещими. Если женщине снится беременность, это сулит ей какое-то богатство. Увиденное во сне следует воспринимать буквально, поскольку в нем нет скрытого подтекста.

А еще:

если вечером на траве появилась роса, ждите жарких дней

если идет дождь, можно надеяться на богатый урожай

услышали, как кукушка кукует - это к хорошей летней погоде

если роса быстро высохла, скоро начнется дождь

утренний густой туман означает большой урожай грибов

затяжной дождь указывает на плохой урожай

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Борис, Николай, Веремий, Кристина, Остап, Роман, Филипп.

По гороскопу люди, которые родились сегодня -Близнецы

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: