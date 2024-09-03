Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 3 вересня

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Теоктист був видатним християнським подвижником та чудотворцем, який жив у IV столітті. Народився в Іконії (тепер Конья, Туреччина) в благочестивій родині. З юних років він прагнув до духовного вдосконалення і вступив у монастир, де присвятив себе молитві та посту.

Пізніше він вирушив у пустелю, щоб уникнути світської суєти та ще більше зануритися в молитву. Там він зустрів святого Євфимія Великого, і разом вони почали вести аскетичне життя.

У 420 році Євфимій і Теоктист заснували монастир неподалік від Єрусалима. Цей монастир став важливим духовним осередком, де монахи служили Богу і дотримувалися строгих правил. Теоктист, який став настоятелем монастиря, керував ним з великою мудрістю і любов’ю.

Святий Теоктист прожив довге і праведне життя, досягнувши великого духовного рівня. Його подвиги і чудеса принесли йому велику пошану серед вірян. Він помер у старості, залишивши по собі важливу спадщину як духовний наставник і подвижник.

Мученичество святого Анфима (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 3 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися й обговорювати когось за спиною

Планувати весілля чи робити пропозицію

Підіймати чужі гроші з землі.

Прислухатися до чужих порад.

Також самотнім дівчатам не рекомендується виходити з дому після заходу сонця, оскільки здавна українці вірили, що сьогодні нечиста сила може перетворити їх на злих відьом.

Цей день вважається нещасливим для сватання та весіль. Зі старих часів існує повір’я, що шлюб, укладений у цей день, може швидко розпастися. Окрім цього, сьогодні не радять запрошувати гостей, адже вечір скоріше за все виявиться важким і неприємним. Тому це може принести більше незручностей, ніж радості.

Народні прикмети і традиції цього дня

Після обіду пішов дощ - насувається негода

Чутно, як гримить - до теплої осені

Багато павутиння - вересень буде сонячним

Червоний захід сонця - буде похолодання

Весь день тепло - осінь прийде пізно

На калині багато ягід - до морозної зими.

3 вересня народне свято є ідеальним для рукоділля. В давні часи, дівчата присвячували цей день вишиванню весільних рушників. Осінь наближалася, і весільний сезон розпочинався. Кожна наречена повинна була вишити рушник для свого святкового дня, демонструючи свої рукодільні здібності.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Василиса.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: