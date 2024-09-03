Какой праздник сегодня: приметы и запреты 3 сентября

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Теоктист был выдающимся христианским подвижником и чудотворцем, жившим в IV веке. Родился в Иконии (теперь Конья, Турция) в благочестивой семье. С юных лет он стремился к духовному совершенствованию и вступил в монастырь, где посвятил себя молитве и посту.

Позже он отправился в пустыню во избежание светской суеты и еще больше погрузиться в молитву. Там он встретил святого Евфимия Великого, и вместе они начали вести аскетическую жизнь.

В 420 году Евфимий и Теоктист основали монастырь недалеко от Иерусалима. Этот монастырь стал важным духовным центром, где монахи служили Богу и соблюдали строгие правила. Теоктист, ставший настоятелем монастыря, руководил им с великой мудростью и любовью.

Святой Теоктист прожил долгую и праведную жизнь, достигнув большого духовного уровня. Его подвиги и чудеса принесли ему большое уважение среди верующих. Он умер в старости, оставив после себя важное наследие как духовный наставник и подвижник.

Мученичество святого Анфима (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 3 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться и обсуждать кого-то за спиной

Планировать свадьбу или делать предложение

Поднимать чужие деньги с земли.

Прислушиваться к чужим советам.

Также одиноким девушкам не рекомендуется выходить из дома после заката, поскольку издавна украинцы верили, что сегодня нечистая сила может превратить их в злых ведьм.

Этот день считается несчастливым для сватовства и свадеб. В прежние времена существует поверье, что брак, заключенный в этот день, может быстро распасться. Кроме этого, сегодня не советуют приглашать гостей, ведь вечер, скорее всего, окажется тяжелым и неприятным. Поэтому это может доставить больше неудобств, чем радости.

Народные приметы и традиции этого дня

После обеда пошел дождь - надвигается ненастье

Слышно, как гремит - к теплой осени

Много паутины - сентябрь будет солнечным

Красный закат - будет похолодание

Весь день тепло - осень придет поздно

На калине много ягод - к морозной зиме.

3 сентября народный праздник является идеальным для рукоделия. В старину девушки посвящали этот день вышиванию свадебных рушников. Осень приближалась, и свадебный сезон начинался. Каждая невеста должна была вышить полотенце для своего праздничного дня, демонстрируя свои рукодельные способности.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Алексей, Петр, Филипп, Роман, Сергей, Василиса.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: