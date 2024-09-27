Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 27 вересня

Сьогодні, 27 вересня, свято - православні українці вшановують святих мучеників Калістрата і дружини його за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий Калістрат є прикладом сильної віри та мужності. Він народився у сім’ї військових, а його дід служив у Понтія Пілата і був свідком смерті та воскресіння Христа.
Калістрат став жертвою зради, коли його товариш намагався змусити його відмовитися від віри. Відмовившись, його зашили в мішок і кинули в море, але дельфіни врятували його. Це диво надихнуло 49 солдатів прийняти християнство. Проте командир, боячись бунту, наказав їх стратити.
Солдати, яких кинули в озеро, дивом врятувалися - мотузки розв’язалися самі. Після цього ще 135 воїнів стали християнами. Уночі командир наказав убити Калістрата та 49 мучеників.
Їх поховали на місці, де згодом збудували церкву. Мощі святого Калістрата, що зберігалися в Константинополі, прославилися своїми чудесами.
Святий Калістрат (зображення: blyzhchedoboga.com.ua)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також вважається, що праця в цей день не принесе користі, а лише ускладнить виконання справ і може призвести до невдач.
У день святого Калістрата віряни завжди відвідували церкву, щоб помолитися та отримати благословення на здоров'я і силу. Люди просили святого допомогти подолати труднощі та захистити від зла.
Сьогодні іменини святкують: Віктор, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.