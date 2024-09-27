Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 27 вересня

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Калістрат є прикладом сильної віри та мужності. Він народився у сім’ї військових, а його дід служив у Понтія Пілата і був свідком смерті та воскресіння Христа.

Калістрат став жертвою зради, коли його товариш намагався змусити його відмовитися від віри. Відмовившись, його зашили в мішок і кинули в море, але дельфіни врятували його. Це диво надихнуло 49 солдатів прийняти християнство. Проте командир, боячись бунту, наказав їх стратити.

Солдати, яких кинули в озеро, дивом врятувалися - мотузки розв’язалися самі. Після цього ще 135 воїнів стали християнами. Уночі командир наказав убити Калістрата та 49 мучеників.

Їх поховали на місці, де згодом збудували церкву. Мощі святого Калістрата, що зберігалися в Константинополі, прославилися своїми чудесами.

Святий Калістрат (зображення: blyzhchedoboga.com.ua)

Що не можна робити сьогодні, 27 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися, лихословити і пліткувати

Вживати алкогольні напої

Ходити до лісу

Брати чи давати гроші в борг.

Також вважається, що праця в цей день не принесе користі, а лише ускладнить виконання справ і може призвести до невдач.

Народні прикмети і традиції цього дня

Птахи відлетіли у теплі краї - чекайте на морози

Зранку заморозки - весна прийде рано

Вітер із заходу - до різкої зміни погоди.

У день святого Калістрата віряни завжди відвідували церкву, щоб помолитися та отримати благословення на здоров'я і силу. Люди просили святого допомогти подолати труднощі та захистити від зла.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Віктор, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: