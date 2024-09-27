Какой праздник сегодня: приметы и запреты 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, праздник - православные украинцы чествуют святых мучеников Калистрата и жены его по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святой Калистрат является примером сильной веры и мужества. Он родился в семье военных, а его дед служил у Понтия Пилата и был свидетелем смерти и воскресения Христа.
Калистрат стал жертвой измены, когда его товарищ пытался заставить его отказаться от веры. Отказавшись, его зашили в мешок и бросили в море, но дельфины спасли его. Это чудо вдохновило 49 солдат принять христианство. Однако командир, боясь бунта, приказал их казнить.
Солдаты, которых бросили в озеро, чудом спаслись - веревки развязались сами. После этого еще 135 воинов стали христианами. Ночью командир приказал убить Калистрата и 49 мучеников.
Их похоронили на месте, где впоследствии построили церковь. Мощи святого Калистрата, хранившиеся в Константинополе, прославились своими чудесами.
Святой Калистрат (изображение: blyzhchedoboga.com.ua)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также считается, что труд в этот день не принесет пользы, а лишь усложнит исполнение дел и может привести к неудачам.
В день святого Калистрата верующие всегда посещали церковь, чтобы помолиться и получить благословения на здоровье и силу. Люди просили святого помочь преодолеть трудности и оградить от зла.
Сегодня именины празднуют: Виктор, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.