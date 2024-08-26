Яке свято завтра: прикмети і заборони 27 серпня
Свято 27 серпня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого преподобного Пімена за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке завтра свято у церковному календарі
Преподобний Пімен він народився в Єгипті приблизно у IV столітті, але точна дата його народження невідома. В молодості Пімен вирішив присвятити своє життя Богові та вступив у монастир разом зі своїми братами Анубом і Паїсієм. Вони оселилися в пустелі Скетіс (також відома як Скітійська пустеля).
Пімен і його брати були відомі своїм суворим аскетизмом і глибокою відданістю молитві. Вони жили скромно, відмовившись від розкоші, і повністю присвятили себе служінню Богові. Його духовна мудрість приваблювала багатьох людей, які приходили за порадою.
Святому Пімену приписують численні висловлювання, зібрані в книгах під назвою "Апофегмати". Ці тексти містять короткі, але глибокі настанови про смирення, покаяння, молитву, терпіння і любов.
Особливо важливим у житті кожного вірянина Пімен вважав самоконтроль. Він навчав, що монах повинен бути покірливим і не судити інших. Пімен провів усе своє життя в пустелі, присвятивши себе наставництву та помер у глибокій старості.
Пімен Великий (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити завтра
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
- Довго стояти на порозі
- Підіймати речі на перехресті
- Свататися або гуляти весілля.
Також не рекомендується робити великі покупки цього дня - вони скоріше за все будуть невдалими. Окрім цього, завтра не радять позичати гроші, адже за повір’ями їх повернуть не скоро.
Народні прикмети і традиції 27 серпня
- Зранку стелиться густий туман - насувається злива
- Чутно гучний грім - зима почнеться пізно
- Кішка ховається у тепло - скоро похолоднішає
- Багато жолудів - зима буде суворою і морозною
- Низько летять плахи - до різкої зміни погоди
- На горобині багато ягід - восени часто дощитиме.
У давнину завтра було заведено збирати горобину, бо вважали, що саме у цей день ягоди досягають максимальних лікувальних властивостей. За народним повір'ям, якщо цього дня переступити через гілку горобини, можна позбутися хвороб і зміцнити своє здоров'я.
У кого завтра день ангела
Завтра іменини святкують: Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Володимир, Степан, Анфіса.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Які свята ще відзначають в Україні завтра
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День сала в Українї
- Міжнародний день боксу
- Всесвітній день прощення
- Міжнародний день лотереї
- День першого поцілунку
- День мемів.
Раніше ми публікували як зняти вінець безшлюбності самостійно чи у церкві.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.