Яке свято завтра: прикмети і заборони 27 серпня

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Преподобний Пімен він народився в Єгипті приблизно у IV столітті, але точна дата його народження невідома. В молодості Пімен вирішив присвятити своє життя Богові та вступив у монастир разом зі своїми братами Анубом і Паїсієм. Вони оселилися в пустелі Скетіс (також відома як Скітійська пустеля).

Пімен і його брати були відомі своїм суворим аскетизмом і глибокою відданістю молитві. Вони жили скромно, відмовившись від розкоші, і повністю присвятили себе служінню Богові. Його духовна мудрість приваблювала багатьох людей, які приходили за порадою.

Святому Пімену приписують численні висловлювання, зібрані в книгах під назвою "Апофегмати". Ці тексти містять короткі, але глибокі настанови про смирення, покаяння, молитву, терпіння і любов.

Особливо важливим у житті кожного вірянина Пімен вважав самоконтроль. Він навчав, що монах повинен бути покірливим і не судити інших. Пімен провів усе своє життя в пустелі, присвятивши себе наставництву та помер у глибокій старості.

Пімен Великий (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Довго стояти на порозі

Підіймати речі на перехресті

Свататися або гуляти весілля.

Також не рекомендується робити великі покупки цього дня - вони скоріше за все будуть невдалими. Окрім цього, завтра не радять позичати гроші, адже за повір’ями їх повернуть не скоро.

Народні прикмети і традиції 27 серпня

Зранку стелиться густий туман - насувається злива

Чутно гучний грім - зима почнеться пізно

Кішка ховається у тепло - скоро похолоднішає

Багато жолудів - зима буде суворою і морозною

Низько летять плахи - до різкої зміни погоди

На горобині багато ягід - восени часто дощитиме.

У давнину завтра було заведено збирати горобину, бо вважали, що саме у цей день ягоди досягають максимальних лікувальних властивостей. За народним повір'ям, якщо цього дня переступити через гілку горобини, можна позбутися хвороб і зміцнити своє здоров'я.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Володимир, Степан, Анфіса.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: