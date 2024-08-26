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Какой праздник завтра: приметы и запреты 27 августа

Понедельник 26 августа 2024 22:59
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Какой праздник завтра: приметы и запреты 27 августа Церковный праздник 27 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 27 августа - завтра православные украинцы чтят память святого преподобного Пимена по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Преподобный Пимен родился он в Египте примерно в IV веке, но точная дата его рождения неизвестна. В молодости Пимен решил посвятить свою жизнь Богу и вступил в монастырь вместе со своими братьями Анубом и Паисием. Они поселились в пустыне Скетис (также известная как Скитийская пустыня).

Пимен и его братья были известны своим суровым аскетизмом и глубокой преданностью молитве. Они жили скромно, отказавшись от роскоши, и полностью посвятили себя служению Богу. Его духовная мудрость привлекала многих людей, которые приходили за советом.

Священному Пимену приписывают многочисленные высказывания, собранные в книгах под названием "Апофегматы". Эти тексты содержат краткие, но глубокие наставления о смирении, покаянии, молитве, терпении и любви.

Особенно важным в жизни каждого верующего Пимен считал самоконтроль. Он учил, что монах должен быть безропотным и не судить других. Пимен провел всю свою жизнь в пустыне, посвятив себя наставничеству и умер в глубокой старости.

Какой праздник завтра: приметы и запреты 27 августа

Пимен Большой (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • Долго стоять на пороге
  • Поднимать вещи на перекрестке
  • Свататься или гулять свадьбу.

Также не рекомендуется делать большие покупки в этот день - они скорее всего будут неудачными. Кроме этого, завтра не советуют одалживать деньги, ведь по поверьям их вернут не скоро.

Народные приметы и традиции 27 августа

  • Утром стелется густой туман - надвигается ливень
  • Слышен громкий гром - зима начнется поздно
  • Кошка прячется в тепло - скоро похолодает
  • Много желудей - зима будет суровой и морозной
  • Низко летят плахи - к резкому изменению погоды
  • На рябине много ягод - осенью будет часто дождь.

В старину завтра было принято собирать рябину, считая, что именно в этот день ягоды достигают максимальных лечебных свойств. По народному поверью, если в этот день переступить через ветку рябины, можно избавиться от болезней и укрепить свое здоровье.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Владимир, Степан, Анфиса.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День сала в Украине
  • Международный день бокса
  • Всемирный день прощения
  • Международный день лотереи
  • День первого поцелуя
  • День мемов.

Раньше мы публиковали как снять венец безбрачия самостоятельно или в церкви.

Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви и почему.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.

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