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Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 25 вересня

Церковне свято 25 вересня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 25 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять святої преподобної Євфросинії за новим церковним календарем

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Єфросинія народилася близько 1104 року в Полоцьку в родині князя Святослава. Вже з раннього дитинства її приваблювала релігія та духовність. Після втрати батьків вона вирішила повністю присвятити себе Богу і стала черницею, взявши ім'я Єфросинія.

Заснувавши жіночий монастир у Полоцьку, вона активно навчала жінок і дівчат основам християнської віри та моральності. Її просвітницька діяльність сприяла зміцненню релігійних цінностей у громаді. Єфросинія також здійснила паломництво до святих місць, зокрема до Єрусалиму, що стало важливим етапом її духовного розвитку.

Єфросинія пішла з життя приблизно в 1173 році, але її вплив на релігійне життя та спадщина залишаються значущими і сьогодні.

Єфросинія Полоцька, ікона (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 25 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Сваритися чи лихословити
  • Ледарювати та пліткувати
  • Починати нові справи.

Крім того, варто утриматися від миття голови, адже, згідно з народними повір'ями, це може викликати постійні головні болі. Також не рекомендується підіймати знайдені на землі речі, оскільки вони можуть принести біди та нещастя, пов’язані з їхнім попереднім власником.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Вітер дме з півня - зима буде теплою.
  • На березі ще є листя - сніг прийде нескоро
  • Гарна сонячна погода обіцяє таку ж осінь
  • Випав сніг - до ранньої зими.

Наші предки в цей день починали готувати капусту на зиму, займаючись консервацією. У цій справі часто брала участь вся родина, адже вважалося, що спільна праця допомагає уникнути швидкого прокисання капусти.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день поінформованості про атаксію
  • Всесвітній день легенів
  • Всесвітній день сновидінь
  • Всесвітній день мрії
  • Всесвітній день шкільного молока.

Раніше ми розказували про Воздвиження Хреста Господнього - головні заборони і традиції великого свята.

Також читайте, чому темніє хрестик - що кажуть забобони і церква.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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