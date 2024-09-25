Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 25 вересня

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Єфросинія народилася близько 1104 року в Полоцьку в родині князя Святослава. Вже з раннього дитинства її приваблювала релігія та духовність. Після втрати батьків вона вирішила повністю присвятити себе Богу і стала черницею, взявши ім'я Єфросинія.

Заснувавши жіночий монастир у Полоцьку, вона активно навчала жінок і дівчат основам християнської віри та моральності. Її просвітницька діяльність сприяла зміцненню релігійних цінностей у громаді. Єфросинія також здійснила паломництво до святих місць, зокрема до Єрусалиму, що стало важливим етапом її духовного розвитку.

Єфросинія пішла з життя приблизно в 1173 році, але її вплив на релігійне життя та спадщина залишаються значущими і сьогодні.

Єфросинія Полоцька, ікона (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 25 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися чи лихословити

Ледарювати та пліткувати

Починати нові справи.

Крім того, варто утриматися від миття голови, адже, згідно з народними повір'ями, це може викликати постійні головні болі. Також не рекомендується підіймати знайдені на землі речі, оскільки вони можуть принести біди та нещастя, пов’язані з їхнім попереднім власником.

Народні прикмети і традиції цього дня

Вітер дме з півня - зима буде теплою.

На березі ще є листя - сніг прийде нескоро

Гарна сонячна погода обіцяє таку ж осінь

Випав сніг - до ранньої зими.

Наші предки в цей день починали готувати капусту на зиму, займаючись консервацією. У цій справі часто брала участь вся родина, адже вважалося, що спільна праця допомагає уникнути швидкого прокисання капусти.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: