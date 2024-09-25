Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 25 вересня

Сьогодні, 25 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять святої преподобної Євфросинії за новим церковним календарем
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Єфросинія народилася близько 1104 року в Полоцьку в родині князя Святослава. Вже з раннього дитинства її приваблювала релігія та духовність. Після втрати батьків вона вирішила повністю присвятити себе Богу і стала черницею, взявши ім'я Єфросинія.
Заснувавши жіночий монастир у Полоцьку, вона активно навчала жінок і дівчат основам християнської віри та моральності. Її просвітницька діяльність сприяла зміцненню релігійних цінностей у громаді. Єфросинія також здійснила паломництво до святих місць, зокрема до Єрусалиму, що стало важливим етапом її духовного розвитку.
Єфросинія пішла з життя приблизно в 1173 році, але її вплив на релігійне життя та спадщина залишаються значущими і сьогодні.
Єфросинія Полоцька, ікона (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Крім того, варто утриматися від миття голови, адже, згідно з народними повір'ями, це може викликати постійні головні болі. Також не рекомендується підіймати знайдені на землі речі, оскільки вони можуть принести біди та нещастя, пов’язані з їхнім попереднім власником.
Наші предки в цей день починали готувати капусту на зиму, займаючись консервацією. У цій справі часто брала участь вся родина, адже вважалося, що спільна праця допомагає уникнути швидкого прокисання капусти.
Сьогодні іменини святкують: Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Воздвиження Хреста Господнього - головні заборони і традиції великого свята.
Також читайте, чому темніє хрестик - що кажуть забобони і церква.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.