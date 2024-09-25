Какой праздник сегодня: приметы и запреты 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, праздник - православные украинцы чтят память святой преподобной Евфросинии по новому церковному календарю
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Ефросинья родилась около 1104 года в Полоцке в семье князя Святослава. Уже с самого раннего детства ее привлекала религия и духовность. После потери родителей она решила полностью посвятить себя Богу и стала монахиней, взяв имя Ефросинья.
Основав женский монастырь в Полоцке, она активно обучала женщин и девушек основам христианской веры и нравственности. Ее просветительская деятельность способствовала укреплению религиозных ценностей в обществе. Ефросинья также совершила паломничество в святые места, в частности в Иерусалим, что стало важным этапом ее духовного развития.
Ефросинья ушла из жизни примерно в 1173 году, но ее влияние на религиозную жизнь и наследие остаются значимыми и сегодня.
Ефросинья Полоцкая, икона (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Кроме того, следует воздержаться от мытья головы, ведь, согласно народным поверьям, это может вызвать постоянные головные боли. Также не рекомендуется поднимать найденные на земле вещи, поскольку они могут принести беды и несчастья, связанные с предыдущим владельцем.
Наши предки в этот день начинали готовить капусту на зиму, занимаясь консервацией. В этом деле часто участвовала вся семья, ведь считалось, что совместный труд помогает избежать быстрого прокисания капусты.
Сегодня именины празднуют: Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Остап, Павел, Роман, Сергей, Ефросинья.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Ранее мы рассказывали о Воздвижении Креста Господня - главных запретах и традициях великого праздника.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.