Какой праздник сегодня: приметы и запреты 25 сентября

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Ефросинья родилась около 1104 года в Полоцке в семье князя Святослава. Уже с самого раннего детства ее привлекала религия и духовность. После потери родителей она решила полностью посвятить себя Богу и стала монахиней, взяв имя Ефросинья.

Основав женский монастырь в Полоцке, она активно обучала женщин и девушек основам христианской веры и нравственности. Ее просветительская деятельность способствовала укреплению религиозных ценностей в обществе. Ефросинья также совершила паломничество в святые места, в частности в Иерусалим, что стало важным этапом ее духовного развития.

Ефросинья ушла из жизни примерно в 1173 году, но ее влияние на религиозную жизнь и наследие остаются значимыми и сегодня.

Ефросинья Полоцкая, икона (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 25 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться или злословить

Лениться и сплетничать

Начинать новые дела.

Кроме того, следует воздержаться от мытья головы, ведь, согласно народным поверьям, это может вызвать постоянные головные боли. Также не рекомендуется поднимать найденные на земле вещи, поскольку они могут принести беды и несчастья, связанные с предыдущим владельцем.

Народные приметы и традиции этого дня

Ветер дует с петуха - зима будет теплой

На березе еще есть листья - снег придет нескоро

Хорошая солнечная погода обещает такую же осень

Выпал снег - к ранней зиме.

Наши предки в этот день начинали готовить капусту на зиму, занимаясь консервацией. В этом деле часто участвовала вся семья, ведь считалось, что совместный труд помогает избежать быстрого прокисания капусты.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Герман, Евгений, Максим, Николай, Александр, Остап, Павел, Роман, Сергей, Ефросинья.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: