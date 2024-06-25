Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 25 червня

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Февронія народилася в місті Нікеї (територія сучасної Туреччини) у благочестивій, заможній родині. З дитинства виказувала велике бажання до вивчення Біблії та служіння Богу.

У віці 16 років вступила до монастиря в Нізібії (Месопотамія), де її наставницею стала ігуменя Врієна. Там Февронія, ніколи не жаліючись на долю та виконувала всі обітниці чернечого життя.

Монахиня відрізнялася своїм аскетичним життям, а також молитвами та строгим постом. Старанно читала Святе Письмо, щоб примножувати свої пізнання у християнському вченні. До Февронії за порадами часто приходили віряни, які любили її за мудрість і благочестя.

Як і багато інших святих, підверглася жорстоким гонінням під час правління імператора Діоклетіана. Він запропонував їй свободу за умови, що Февронія відмовиться від християнської віри та вийде заміж за його племінника, Лісімаха, що тільки перебував на шляху до віри.

Коли Февронія відмовилася підкорятися імператору, він наказав жорстоко катувати монахиню, поки вона не змінить свого рішення. Її мучили різними способами, але жінка лишалася непохитною.

Свята Февронія була піддана тортурам, понівечена та змучена. Зрештою, її стратили. Лисимах, бачачи її страждання, увірував

Така мученицька смерть стала свідченням великої віри та сили, надихаючи багатьох християн.

Февронія Низібійська (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 25 червня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити та сваритися

Вживати алкоголь

Працювати у городі та в саду

Переїздити чи робити перестановку

Замішувати тісто та готувати випічку

Сумувати і думати про погане.

Також не рекомендується проводити цей день на самоті, адже за народними повір’ями, в такому разі ви можете ніколи не знайти кохану людину та залишитеся без сімейного щастя на все життя.

Натомість вважається, що сьогодні сприятливий день для вінчання і сватання. Тому рекомендується влаштовувати романтичні побачення та проводити день із коханою людиною, або, якщо такого немає, з сім’єю.

Народні прикмети і традиції цього дня

Якщо сьогодні дощить - восени буде великий урожай меду

До оселі залітають мухи - скоро почнеться дощ

На вулиці спека і духота - така погода продовжиться до кінця літа

Росте багато конюшини - весь червень дощитиме

Листя на березі почало жовтіти - буде рання осінь

Веселка над річкою чи озером - чекайте на дощ.

За народними віруваннями, сьогодні русалки водять хороводи та можуть затягти у воду, тому слід бути дуже обережними під час купання.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Яків, Василь.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: