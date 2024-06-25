Какой праздник сегодня: приметы и запреты 25 июня

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Феврония родилась в городе Никее (территория современной Турции) в благочестивой, состоятельной семье. С детства выражала большое желание к изучению Библии и служению Богу.

В возрасте 16 лет поступила в монастырь в Низибии (Месопотамия), где ее наставницей стала игуменья Вриена. Там Феврония, никогда не жалуясь на судьбу, исполняла все обеты монашеской жизни.

Монахиня отличалась своей аскетической жизнью, а также молитвами и строгим постом. Старательно читала Священное Писание, чтобы приумножать свои познания в христианском учении. К Февронии за советами часто приходили верующие, которые любили ее за мудрость и благочестие.

Как и много других святых, подверглась жестоким гонениям во время правления императора Диоклетиана. Он предложил ей свободу при условии, что Феврония откажется от христианской веры и выйдет замуж за его племянника Лисимаха, только находившегося на пути к вере.

Когда Феврония отказалась подчиняться императору, он приказал жестоко пытать монахиню, пока она не изменит своего решения. Ее мучили разными способами, но женщина оставалась непоколебимой.

Святая Феврония была подвергнута пыткам, изуродована и измучена. В конце концов ее казнили. Лисимах, видя ее страдания, уверовал

Такая мученическая смерть стала свидетельством великой веры и силы, вдохновляя многих христиан.

Феврония Низибийская (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 25 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить и ссориться

Употреблять алкоголь

Работать в огороде и саду

Переезжать или делать перестановку

Замешивать тесто и готовить выпечку

Скучать и думать о плохом.

Также не рекомендуется проводить этот день в одиночестве, ведь по народным поверьям, в таком случае вы можете никогда не найти любимого человека и останетесь без семейного счастья на всю жизнь.

Считается, что сегодня благоприятный день для венчания и сватовства. Поэтому рекомендуется устраивать романтические свидания и проводить день с любимым человеком, или, если такого нет, с семьей.

Народные приметы и традиции этого дня

Если сегодня дождь - осенью будет большой урожай меда

В дом залетают мухи - скоро начнется дождь

На улице жара и духота - такая погода продлится до конца лета

Растет много клевера - весь июнь будут дожди

Листья на березе начали желтеть - будет ранняя осень

Радуга над рекой или озером - ждите дождя.

По народным верованиям сегодня русалки водят хороводы и могут затащить в воду, поэтому следует быть очень осторожными во время купания.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Яков, Василий.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: