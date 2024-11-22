Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 22 листопада
П'ятниця 22 листопада - Післясвято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Цього дня вшановують апостолів від семидесяти,Филимона, Архипа разом з мученицею Апфією, а також вшановують благовірного Ярополка Ізяславича та святителя Прокопія.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про історію та традиції свята 22 листопада, а також про те, у кого сьогодні день ангела.
Історія церковного свята
Святий Филимон був один із 70 апостолів Христа. Разом з дружиною Апфією він жив у місті Колоси - був єпископом міста Гази, поширював Боже Слово та допомагав бідним та знедоленим.
Однак за гонінь християн під час правління Нерона розлючені єретики увірвалися до храму, з якого не втекли лише Филимон, Апфія та Архип. Від завданих травм святі померли мученицькою смертю.
Филимон, Апфія та Архип (зображення: andriyivska-tserkva.kiev.ua)
Ярополк Ізяславич став першим Королем Русі. Відомо, що він народився не пізніше в 50-х років XI століття та був онуком Ярославом Мудрого.
Ярополк жив часи міжусобиць - боротьби з братами та родичами за престол. Тож, коли Святослав Ярославич, дядько Ярополка, став Великим князем, Ярослав подався за допомогою в поверненні престолу до Риму, до папи Григорія VII.
Ярополка коронували і надали йому лен Святого престолу на Руське Королівство. Втім, після цього Ярополку все одно довелося воювати за князівство з родичами.
Вважається, що Ярополк був одним з засновників культу Бориса і Гліба, апостолів Петра і Павла на теренах України.
Точна дата канонізації Ярополка невідома, це сталося орієнтовно в XII столітті. Також за своє життя Ярополк Ізяславич заповідав багато земель Лаврі.
Ярополк Ізяславич (зображення: Вікіпедія)
Прокопій читець, якого також називають Прокопій Кесарійський, жив в Єрусалимі в III столітті. Своє прізвисько Прокопій отримав завдяки діяльності - був читцем при церкві Кесарії Палестинської, проповідував та вів християнський спосіб життя.
Святитель відомий перекладом Святого Письма сирійською мовою, а також даром зцілювати хворих. Коли язичник-правитель Флавіан наказав Прокопію зректися віри, святий відмовився, за що його стратили.
Що не можна робити 22 листопада
Щоб не накликати нещастя, сьогодні не можна:
- бажати зла знайомим - негатив може повернутися
- вирушати в подорожі - дорога буде складною
- позичати комусь цукор або сіль - може піти щастя
- лихословити або сваритися
- вживати жирну їжу та алкоголь
Народні прикмети і традиції
- Якщо на Прокопія морози - скоро йтиме мокрий сніг, але буде теплішати
- Сьогодні хороша погода - до холодної зими
- Якщо 22 листопада до селищ близько підходять вовки - зима буде холодна і триватиме на початку весни
22 листопада - Післясвято Введення в храм Пресвятої Богородиці. До Діви Марії цього дня звертаються за жіночим щастям та добробутом для дітей.
В народі цей день називали Прокоп'євим. Якщо цього дня вже лежав сніг, починали розчищати дороги - вважалося, що вони триматимуться до весни.
В молитвах до святого Прокопія просять здоров'я собі та близьким. Також діють заборони Різдвяного Посту.
У кого сьогодні день ангела
За новим стилем 22 листопада день ангела святкують: Олексій, Василь, Володимир, Іван, Максим, Ілля, Марк, Борис, Михайло, Петро, Павло, Федір.
Також за старим стилем сьогодні іменини у власників імен: Олександр, Федір, Антон, Семен, Іван, Віктор, Ілля, Дмитро, Костянтин, Йосип, Олексій, Нестор.
Що відзначають 22 листопада в світі
Сьогодні в світі відзначають такі пам'ятні дати і свята:
- День любові до веснянок
- Міжнародний день музиканта
- Міжнародний день сина
- День гуманного суспільства
До речі, нещодавно ми писали про нові дати важливих свят циклу від Романа до Йордана.
А також розповідали, чому в Україні два Різдва.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, сайт Андріївської Церкви, Місячний календар, Церковний календар, DayToday, Вікіпедія.