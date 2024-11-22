Какой праздник сегодня: приметы и запреты 22 ноября

Пятница 22 ноября - Послепраздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день почитают апостолов от семидесяти, Филимона, Архипа вместе с мученицей Апфией, а также почитают благоверного Ярополка Изяславича и святителя Прокопия.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об истории и традициях праздника 22 ноября, а также о том, у кого сегодня день ангела.

История церковного праздника

Святой Филимон был одним из 70 апостолов Христа. Вместе с женой Апфией он жил в городе Колоссы - был епископом города Газы, распространял Слово Божие и помогал бедным и отверженным.

Однако за гонения христиан во время правления Нерона разъяренные еретики ворвались в храм, из которого не бежали только Филимон, Апфия и Архип. От нанесенных травм святые скончались мученической смертью.

Филимон, Апфия и Архип (изображение: andriyivska-tserkva.kiev.ua)

Ярополк Изяславич стал первым королем Руси. Известно, что он родился не позднее 50-х годов XI века и был внуком Ярославом Мудрого.

Ярополк жил времена междоусобиц - борьбы с братьями и родственниками за престол. Поэтому, когда Святослав Ярославич, дядя Ярополка, стал Великим князем, Ярослав отправился за помощью в возвращении престола в Рим, к папе Григорию VII.

Ярополка короновали и предоставили ему лен Святого престола на Русское Королевство. Впрочем, после этого Ярополку все равно пришлось воевать за княжество с родственниками.

Считается, что Ярополк был одним из основателей культа Бориса и Глеба, апостолов Петра и Павла на территории Украины.

Точная дата канонизации Ярополка неизвестна, это произошло ориентировочно в XII веке. Также за свою жизнь Ярополк Изяславич завещал многие земли Лавре.

Ярополк Изяславич (изображение: Википедия)

Прокопий чтец, также называемый Прокопий Кесарийский, жил в Иерусалиме в III веке. Свое прозвище Прокопий получил благодаря деятельности - был чтецом при церкви Кесарии Палестинской, проповедовал и вел христианский образ жизни.

Святитель известен переводом Священного Писания на сирийский язык, а также даром исцелять больных. Когда язычник-правитель Флавиан приказал Прокопию отречься от веры, святой отказался, за что его казнили.

Что нельзя делать 22 ноября

Чтобы не навлечь несчастья, сегодня нельзя:

желать зла знакомым - негатив может вернуться

отправляться в путешествия - дорога будет сложной

одалживать кому-то сахар или соль - может уйти счастье

злословить или ссориться

употреблять жирную пищу и алкоголь

Народные приметы и традиции

Если на Прокопия морозы - скоро пойдет мокрый снег, но будет теплеть

Сегодня хорошая погода - к холодной зиме

Если 22 ноября к поселкам близко подходят волки - зима будет холодная и продлится в начале весны

22 ноября - Послепраздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. К Деве Марии в этот день обращаются за женским счастьем и благополучием для детей.

В прежние времена в этот день наблюдали за облаками. Если в этот день уже лежал снег, то начинали расчищать дороги - считалось, что они будут держаться до весны.

В молитвах к святому Прокопию просят здоровье себе и близким. Также действуют запреты Рождественского поста.

У кого сегодня день ангела

По новому стилю 22 ноября день ангела отмечают: Алексей, Василий, Владимир, Иван, Максим, Илья, Марк, Борис, Михаил, Петр, Павел, Федор.

Также по старому стилю сегодня именины у владельцев имен: Александр, Федор, Антон, Семен, Иван, Виктор, Илья, Дмитрий, Константин, Иосиф, Алексей, Нестор.

Что отмечают 22 ноября в мире

Сегодня в мире отмечают следующие памятные даты и праздники: