Як новий календар змінив церковні свята та чому в Україні два Різдва

З 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський церковний календар, тому дати деяких свят змістились. Тим часом Різдво Христове українці можуть святкувати як у грудні, так і в січні.

РБК-Україна розповідає, як новий календар змінив церковні свята та чому українці можуть відзначати Різдво у різні дати.

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Які календарі використовували на території України

Першим церковним календарем, що діяв на території України, був юліанський календар - запроваджений Юлієм Цезарем 1 січня 45 року до Різдва Христового (до нашої ери).

Його почали використовувати після того, як у 988 році князь Володимир Великий (Володимир Святославич) здійснив церемонію масового хрещення мешканців Києва, а Київська Русь здобула статус християнської держави.

Однак проблема юліанського календаря, який згодом отримав назву "старий", полягає в тому, що кожні 128 років в ньому відбувається накопичення розбіжності в одну добу між астрономічним (сонячним) і календарним (вирахуваним за формулою) рівноденням.

Таке розходження між реальними астрономічними подіями та календарними датами призвело до того, що святкування всіх неперехідних свят (тих, які мають сталу дату й щороку святкуються в один і той самий день) церковного року почало поступово зсуватись вперед.

З огляду на це 4 жовтня 1582 року Папа Римський Григорій XIII запровадив "оновлений" - григоріанський календар. На нього перейшла Католицька Церква і низка країн Європи, проте в Україні він так остаточно і не "прижився".

Оскільки східні Православні Церкви й надалі послуговувалися юліанським календарем (який впродовж віків накопичував все більшу календарну неточність), у 1923 році на Синаксі (зібранні) представників Православних Церков у Константинополі під головуванням Вселенського Патріарха Мелетія IV було схвалено новоюліанський календар.

Його розробив сербський астроном, математик, інженер, кліматолог, геофізик і письменник Мілутін Міланкович.

Що змінив новоюліанський календар для українців

2 лютого 2023 року на засіданні Священного Синоду Православної Церкви України (ПЦУ) було схвалено постанову №52 "Про порядок надання благословення парафіям і монастирям ПЦУ на використання новоюліанського календаря".

"Загальновідомою є проблема юліанського традиційного календаря, в якому відбувається накопичення невідповідності між астрономічним і календарним рівноденням. Нині це розходження складає 13 днів, а з плином часу складатиме місяці", - йшлося у документі.

За результатом Архієрейського Собору Української Православної Церкви (ПЦУ) було схвалено постанову "Про врегулювання календарного питання в ПЦУ" від 24 травня 2023 року.

"Впродовж кількох століть традиційний юліанський календар сприймався як один з головних ідентифікаторів української церковної культури. Спочатку це було ознакою спротиву латинізації, а після більшовицької революції - також ознакою опору радянській системі", - зазначалось у документі.

Уточнювалось, що в сучасних умовах соціальний і культурний контекст юліанського календаря (а також його сприйняття) докорінно змінилися.

"Нині він більшістю сприймається не стільки як пов'язаний з давніми українськими традиціями, скільки як пов'язаний з російською церковною культурою", - додали автори постанови.

З огляду на таку ситуацію, було схвалене рішення щодо переходу ПЦУ на новоюліанський календар - починаючи з 1 вересня 2023 року (оскільки саме ця дата є початком нового церковного року).

27 липня 2023 року під час Помісного Собору ПЦУ перехід України на новоюліанський календар було затверджено остаточно майже абсолютною більшістю голосів.

Отже, зараз більшість українців послуговується новоюліанським календарем, позбавленим недоліку юліанського і суттєво точнішим (ближчим до астрономічних подій), ніж григоріанський.

Через це всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.

По суті новоюліанський календар - вдосконалена форма юліанського, де "пропускається" 7 діб на 900 років (тоді як у григоріанському - 3 доби на 400 років).

У період від 1 березня 1600 року до 28 лютого 2800 року новоюліанський календар повністю збігається з григоріанським.

Чому Різдво в Україні можуть відзначати у різні дати

14 липня 2023 року Верховна Рада схвалила закон 3258-IX про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України. 28 липня документ підписав президент Володимир Зеленський.

Він переніс святкування Різдва в Україні з 7 січня (як було раніше) на 25 грудня.

Отже, офіційно - за новоюліанським календарем - Різдво Христове (або Різдво Господнє) припадає на 25 грудня. Цього року це - середа.

Дата Різдва за новоюліанським календарем (скриншот: pomisna.info)

Тим часом кожна громада в Україні може самостійно визначитися з датою святкування.

Доктор наук з богослов'я, професор Віталій Клос у коментарі для РБК-Україна раніше розповів, що перехід на новий календар не є примусовим. Тобто кожна парафія може обрати власну дату святкування Різдва.

Виходячи з цього, в Україні дійсно є "два Різдва". Точніше дві дати, в які можна відзначати день народження Ісуса Христа від Діви Марії у Вифлеємі.

Водночас святкувати Різдво і 25 грудня, і 7 січня - двічі - православна людина не може.