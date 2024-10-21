Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 21 жовтня

Сьогодні, 21 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого преподобного Іларіона Великого за новим церковним календарем. У народі цей день називають Іларіоновим.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Іларіон походив із заможної родини та здобув хорошу освіту. З раннього віку його приваблювало духовне життя, і після зустрічі зі святим Антонієм Великим він вирішив присвятити себе чернецтву. Іларіон відійшов від світського життя та оселився в пустелі, де вів аскетичне життя, зосереджене на молитві.

Він заснував кілька монастирів, впроваджуючи в них строгі правила, яких дотримувалися його учні. Іларіон був відомий своїми чудесами, зокрема зціленнями хворих, що ще більше підкріплювало його авторитет як духовного лідера. Він дожив до глибокої старості, залишивши після себе вагомий духовний спадок.

Іларіон Великий (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 21 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити і сваритися

Починати дальню подорож

Підіймати з землі речі

Впускати незнайомців додому.

Також не рекомендується ділитися своїми планами, оскільки вважається, що це може зашкодити їх здійсненню. Цього дня краще не виходити з дому без вагомої причини, щоб уникнути можливих неприємностей.

Народні прикмети і традиції цього дня

Випав і лежить сніг - до великого врожаю

Весь день ясно - скоро похолоднішає

Безхмарне небо - до різкого похолодання

Червоне сонце - до морозної, сонячної погоди

Південно-східний вітер - чекайте на потепління.

У народі цей день називають Іларіоновим. Вірили, що сьогодні на перехрестях можна натрапити на справжнє зло, тому їх слід уникати будь-якими способами.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дмитро, Єгор, Іван, Костянтин, Микола, Сергій.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: