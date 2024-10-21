Какой праздник сегодня: приметы и запреты 21 октября

Сегодня, 21 октября, праздник - православные украинцы чтят память святого преподобного Иллариона Великого по новому церковному календарю. В народе этот день называют Илларионовым.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Илларион родом из зажиточной семьи и получил хорошее образование. С раннего возраста его привлекала духовная жизнь, и после встречи со святым Антонием Великим он решил посвятить себя монашеству. Илларион отошел от светской жизни и поселился в пустыне, где вел аскетическую жизнь, сосредоточенную на молитве.

Он основал несколько монастырей, внедряя в них строгие правила, соблюдаемые его учениками. Илларион был известен своими чудесами, в частности исцелениями больных, что еще больше подкрепляло его авторитет как духовного лидера. Он дожил до глубокой старости, оставив после себя значимое духовное наследие.

Илларион Большой (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 21 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить и ссориться

Начинать дальнее путешествие

Поднимать с земли вещи

Впускать незнакомцев домой.

Также не рекомендуется делиться своими планами, поскольку считается, что это может помешать их осуществлению. В этот день лучше не выходить из дома без веской причины, чтобы избежать возможных неприятностей.

Народные приметы и традиции этого дня

Выпал и лежит снег - к большому урожаю

Весь день ясно - скоро похолодает

Безоблачное небо - к резкому похолоданию

Красное солнце - к морозной, солнечной погоде

Юго-восточный ветер - ждите потепления.

В народе этот день называют Илларионовым. Верили, что сегодня на перекрестках можно встретить настоящее зло, поэтому их следует избегать любыми способами.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Николай, Сергей.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: