Какой праздник сегодня: приметы и запреты 21 октября
Сегодня, 21 октября, праздник - православные украинцы чтят память святого преподобного Иллариона Великого по новому церковному календарю. В народе этот день называют Илларионовым.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Илларион родом из зажиточной семьи и получил хорошее образование. С раннего возраста его привлекала духовная жизнь, и после встречи со святым Антонием Великим он решил посвятить себя монашеству. Илларион отошел от светской жизни и поселился в пустыне, где вел аскетическую жизнь, сосредоточенную на молитве.
Он основал несколько монастырей, внедряя в них строгие правила, соблюдаемые его учениками. Илларион был известен своими чудесами, в частности исцелениями больных, что еще больше подкрепляло его авторитет как духовного лидера. Он дожил до глубокой старости, оставив после себя значимое духовное наследие.
Илларион Большой (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 21 октября
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Злословить и ссориться
- Начинать дальнее путешествие
- Поднимать с земли вещи
- Впускать незнакомцев домой.
Также не рекомендуется делиться своими планами, поскольку считается, что это может помешать их осуществлению. В этот день лучше не выходить из дома без веской причины, чтобы избежать возможных неприятностей.
Народные приметы и традиции этого дня
- Выпал и лежит снег - к большому урожаю
- Весь день ясно - скоро похолодает
- Безоблачное небо - к резкому похолоданию
- Красное солнце - к морозной, солнечной погоде
- Юго-восточный ветер - ждите потепления.
В народе этот день называют Илларионовым. Верили, что сегодня на перекрестках можно встретить настоящее зло, поэтому их следует избегать любыми способами.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Николай, Сергей.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день начес
- Всемирный день профилактики йододефицита.
Ранее мы рассказывали о традициях и запретах Собора архистратига Михаила.
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При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.