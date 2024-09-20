Яке свято сьогодні: прикмети і важливі заборони 20 вересня

Сьогодні, 20 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого великомученика Євстратія та пам'ять святих мучеників Михаїла і Теодора за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Євстратій, який жив у III-IV століттях, був римським воїном і язичником. Однак після зустрічі з християнами його погляди змінилися, і він вирішив прийняти християнську віру. Євстратій відмовився приносити жертви язичницьким богам, через що його заарештували, жорстоко катували і стратили.

Існує кілька версій його страти: одні кажуть, що він загинув від меча, інші - що був скинутий зі скелі.

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Михаїл був римським воїном, який жив у III-IV століттях. Спочатку він, як і багато інших, дотримувався язичницьких вірувань. Однак після зустрічі з християнськими мучениками його серце наповнилося вірою, і він прийняв християнство. За відмову поклонятися язичницьким богам Михаїла заарештували, катували і врешті стратили, але навіть під час найжорстокіших тортур він залишився вірним своїй вірі.

Теодор, сучасник Михаїла, також був воїном, відомим своєю відвагою і рішучістю. Як і Михаїл, він зазнав переслідувань через те, що відмовився зректися Христа. Попри жорстокі випробування, він залишився непохитним у своїй вірі. Обидва святі є прикладом мужності та відданості в боротьбі за віру.

Що не можна робити сьогодні, 20 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися чи лихословити

Грубо поводитися з дітьми

Брати чи давати гроші в борг.

Також не рекомендується дарувати або приймати подарунки цього дня, оскільки це може стати причиною погіршення стосунків з тією людиною. Крім того, не варто нарікати на долю чи сумувати, адже вважається, що сказане в цей день повернеться у подвійному розмірі.

Народні прикмети і традиції цього дня

Шишки на хвойних розкриті - до потепління

Якщо шишки закриті - до похолодання

Шишки ростуть високо - зима прийде пізно

Птахи летять високо у небі - до мокрої, холодної осені

Східний вітер - насувається гроза

Південний вітер - до великого врожаю озимих

Північний вітер - скоро похолоднішає

Хмари темного кольору - скоро піде дощ

З берези і клена ще не опало листя - до суворої зими.

З цього дня селяни починали збирати врожай цибулі з городів. Лушпиння не спалювали, оскільки це вважалося поганою прикметою, що могла накликати біду. Традиційно на обід готували страви з цибулею, адже вірили, що вони сприяють зміцненню здоров'я та добробуту на цілий рік.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Федір, Тетяна.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: