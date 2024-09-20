Какой праздник сегодня: приметы и важные запреты 20 сентября

Сегодня, 20 сентября, праздник - православные украинцы чтят память святого великомученика Евстратия и память святых мучеников Михаила и Теодора по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Евстратий, живший в III-IV веках, был римским воином и язычником. Однако после встречи с христианами его взгляды изменились, и он решил принять христианскую веру. Евстратий отказался приносить жертвы языческим богам, из-за чего его арестовали, жестоко пытали и казнили.

Существует несколько версий его смертной казни: одни говорят, что он погиб от меча, другие - что был сброшен со скалы.

***

Михаил был римским воином, жившим в III-IV веках. Первоначально он, как и многие другие, придерживался языческих верований. Однако после встречи с христианскими мучениками его сердце наполнилось верой, и он принял христианство. За отказ поклоняться языческим богам Михаила арестовали, пытали и наконец казнили, но даже во время самых жестоких пыток он остался верен своей вере.

Теодор, современник Михаила, тоже был воином, известным своей отвагой и решительностью. Как и Михаил, он подвергся преследованиям из-за того, что отказался отречься от Христа. Несмотря на жестокие испытания, он остался непоколебимым в своей вере. Оба святых являются примером мужества и преданности в борьбе за веру.

Что нельзя делать сегодня, 20 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться или злословить

Грубо обращаться с детьми

Брать или давать деньги взаймы.

Также не рекомендуется дарить или принимать подарки в этот день, поскольку это может стать причиной ухудшения отношений с этим человеком. Кроме того, не стоит жаловаться на судьбу или унывать, ведь считается, что сказанное в этот день вернется в двойном размере.

Народные приметы и традиции этого дня

Шишки на хвойных раскрыты - к потеплению

Если шишки закрыты - к похолоданию

Шишки растут высоко - зима придет поздно

Птицы летят высоко в небе - к мокрой, холодной осени

Восточный ветер - надвигается гроза

Южный ветер - к большому урожаю озимых

Северный ветер - скоро похолодает

Облака темного цвета - скоро пойдет дождь

С березы и клена еще не опали листья - к суровой зиме.

С этого дня крестьяне начинали собирать урожай лука из огородов. Шелуху не сжигали, поскольку это считалось плохой приметой, которая могла навлечь беду. Традиционно на обед готовили блюда с луком, потому что верили, что они способствуют укреплению здоровья и благополучия на целый год.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Александр, Федор, Татьяна.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: