Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 2 вересня
Сьогодні, 2 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять мученика Маманта, а також преподобних Антонія і Феодосія Печерських, засновників Києво-Печерського монастиря за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий мученик Мамант
Мамант народився близько 259 року в родині християн Феодота та Руфіни. Його батьків ув'язнили через їхню віру, де вони й померли. Маленького Маманта взяла на виховання благочестива вдова.
З юних років Мамант почав проповідувати християнське вчення і навернув багатьох своїх однолітків до віри. За це його заарештували і привели на суд. Імператор Авреліан намагався переконати його зректися віри, але марно. Коли спроби імператора зазнали невдачі, Маманта почали катувати.
За легендами, у в’язниці до Маманта зійшов ангел і велів втекти в пустелю на гору поблизу Кесарії. Так він і зробив, побудувавши біля гори церкву і живши відлюдником. За легендами, він мав дар від Бога - дикі звірі приходили та слухали його проповіді. Харчувався Мамант молоком диких кіз, а сир роздавав нужденним.
Згодом імператорські воїни знову схопили його, піддали тортурам, і зрештою Мамант прийняв мученицьку смерть.
Мамант Кесарийский (зображення: Вікіпедія)
Преподобних Антонія і Феодосія Печерських
Антоній Печерський, засновник Києво-Печерської лаври, народився на початку XI століття в Любечі поблизу Чернігова. При хрещенні отримав ім'я Антипа. У молодості вирушив на святу гору Афон, де прийняв постриг і кілька років жив у печері.
Повернувшись до Києва, Антоній оселився в печері біля села Берестове, де продовжував жити за афонськими традиціями, харчуючись лише чорним хлібом і водою через день. Його подвиги стали відомими, і до нього почали приходити люди за порадою та благословенням.
Коли кількість ченців зросла, Антоній перейшов до іншої печери, залишивши керівництво монастирем Феодосію. Він запровадив у монастирі строгий статут, де всі працювали разом, починаючи кожну справу з молитви. Феодосій був прикладом у праці та благочесті, й організував притулок для убогих і сліпих, виділяючи на них частину доходів монастиря.
Ікона святого Антонія Печерського (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 2 вересня
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Скаржитися на труднощі та негаразди
- Відмовляти у допомозі тим, хто її потребує
- Розпочинати нові справи.
У цей час селяни також збирали пізню картоплю. Крім того, 2 вересня вважається сприятливим днем для весіль.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Йде злива - чекайте на теплу осінь
- Увесь день без вітру - попереду тепло
- Захід сонця червоний - скоро заморозки
- Низько пливуть хмари - до негоди
- Сонячно, але прохолодно - скоро підуть дощі.
Святого Маманта вважали покровителем кіз і овець, тож люди молилися йому за здоров'я худоби.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Стефан.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День нотаріату в Українї
- День міста Одеса
- День міста Суми
- Всесвітній день кокоса.
Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні: коли згадувати покійних за новим церковним календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.