Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 2 вересня

Сьогодні, 2 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять мученика Маманта, а також преподобних Антонія і Феодосія Печерських, засновників Києво-Печерського монастиря за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Святий мученик Мамант

Мамант народився близько 259 року в родині християн Феодота та Руфіни. Його батьків ув'язнили через їхню віру, де вони й померли. Маленького Маманта взяла на виховання благочестива вдова.

З юних років Мамант почав проповідувати християнське вчення і навернув багатьох своїх однолітків до віри. За це його заарештували і привели на суд. Імператор Авреліан намагався переконати його зректися віри, але марно. Коли спроби імператора зазнали невдачі, Маманта почали катувати.

За легендами, у в’язниці до Маманта зійшов ангел і велів втекти в пустелю на гору поблизу Кесарії. Так він і зробив, побудувавши біля гори церкву і живши відлюдником. За легендами, він мав дар від Бога - дикі звірі приходили та слухали його проповіді. Харчувався Мамант молоком диких кіз, а сир роздавав нужденним.

Згодом імператорські воїни знову схопили його, піддали тортурам, і зрештою Мамант прийняв мученицьку смерть.

Мамант Кесарийский (зображення: Вікіпедія)

Преподобних Антонія і Феодосія Печерських

Антоній Печерський, засновник Києво-Печерської лаври, народився на початку XI століття в Любечі поблизу Чернігова. При хрещенні отримав ім'я Антипа. У молодості вирушив на святу гору Афон, де прийняв постриг і кілька років жив у печері.

Повернувшись до Києва, Антоній оселився в печері біля села Берестове, де продовжував жити за афонськими традиціями, харчуючись лише чорним хлібом і водою через день. Його подвиги стали відомими, і до нього почали приходити люди за порадою та благословенням.

Коли кількість ченців зросла, Антоній перейшов до іншої печери, залишивши керівництво монастирем Феодосію. Він запровадив у монастирі строгий статут, де всі працювали разом, починаючи кожну справу з молитви. Феодосій був прикладом у праці та благочесті, й організував притулок для убогих і сліпих, виділяючи на них частину доходів монастиря.

Ікона святого Антонія Печерського (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 2 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Скаржитися на труднощі та негаразди

Відмовляти у допомозі тим, хто її потребує

Розпочинати нові справи.

У цей час селяни також збирали пізню картоплю. Крім того, 2 вересня вважається сприятливим днем для весіль.

Народні прикмети і традиції цього дня

Йде злива - чекайте на теплу осінь

Увесь день без вітру - попереду тепло

Захід сонця червоний - скоро заморозки

Низько пливуть хмари - до негоди

Сонячно, але прохолодно - скоро підуть дощі.

Святого Маманта вважали покровителем кіз і овець, тож люди молилися йому за здоров'я худоби.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Стефан.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: