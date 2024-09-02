Какой праздник сегодня: приметы и запреты 2 сентября

Сегодня, 2 сентября, праздник - православные украинцы чтят память мученика Маманта, а также преподобных Антония и Феодосия Печерских, основателей Киево-Печерского монастыря по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Святой мученик Мамант

Мамонт родился около 259 года в семье христиан Феодота и Руфины. Его родителей заключили в тюрьму из-за их веры, где они и умерли. Маленького Маманта взяла на воспитание благочестивая вдова.

С юных лет Мамант начал проповедовать христианское учение и обратил многих своих сверстников в веру. За это его арестовали и привели в суд. Император Аврелиан пытался убедить его отречься от веры, но тщетно. Когда попытки императора потерпели неудачу, Маманта начали пытать.

По легендам, в тюрьме к Мамонту взошел ангел и велел бежать в пустыню на гору близ Кесарии. Так он и сделал, построив у горы церковь и жив отшельником. По легендам, у него был дар от Бога - дикие звери приходили и слушали его проповеди. Питался Мамант молоком диких коз, а сыр раздавал нуждающимся.

Впоследствии императорские воины снова схватили его, подвергли пыткам, и наконец Мамант принял мученическую смерть.

Мамант Кесарийский (изображение: Википедия)

Преподобных Антония и Феодосия Печерских

Антоний Печерский, основатель Киево-Печерской лавры, родился в начале XI века в Любече близ Чернигова. При крещении получил имя Антипа. В молодости отправился на святую гору Афон, где принял постриг и несколько лет жил в пещере.

Вернувшись в Киев, Антоний поселился в пещере возле села Берестово, где продолжал жить по афонским традициям, питаясь черным хлебом и водой через день. Его подвиги стали известны, и к нему стали приходить люди по совету и благословению.

Когда количество монахов возросло, Антоний перешел в другую пещеру, оставив руководство Феодосийским монастырем. Он ввел в монастыре строгий устав, где все работали вместе, начиная каждое дело с молитвы. Феодосий был примером в труде и благочестии и организовал убежище для нищих и слепых, выделяя на них часть доходов монастыря.

Икона святого Антония Печерского (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 2 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Жаловаться на трудности и неурядицы

Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается

Начинать новые дела.

В это время крестьяне также собирали поздний картофель. Кроме того, 2 сентября считается благоприятным днем для свадеб.

Народные приметы и традиции этого дня

Идет ливень - ждите теплую осень

Весь день без ветра - впереди тепло

Закат красный - скоро заморозки

Низко плывут тучи - к непогоде

Солнечно, но прохладно - скоро дожди.

Святого Маманта считали покровителем коз и овец, и люди молились ему о здоровье скота.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Филипп, Стефан.

За гороскопом люди, родившиеся завтра -Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: