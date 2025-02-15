Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 15 лютого
В суботу 15 лютого православна церква вшановує пам'ять апостола Онисима, преподобного Пафнутія, затворника. За старим календарем 15 лютого - Стрітення Господнє.
Про те, яке свято сьогодні 15 лютого, а також про головні заборони та традиції цього дня читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
Історія церковного свята
Онисим, якого вшановують за новим календарем 15 лютого, належить до апостолів від 70. Святий народився в місті Колоси на території Малої Азії, близько 54-68.
Відповідно до переказів, Онисим був язичником та рабом багатія Филимона, який був християнином. Одного разу Онисим провинився перед Филимоном та втік до Рима, де на той час перебував в ув'язненні святий Павло.
Під впливом апостола Онисим навернувся до християнства та прийняв хрещення. Незабаром Филимон пробачив Онисимові та дарував йому волю. Тоді святий став помічником святого Павла і був висвячений на єпископа Верії.
У 67 році Онисим покинув Рим та вирушив проповідувати до Греції. Згодом святий став єпископом Візантії, але за часів правління імператора Траяна був схоплений та страчений.
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Пафнутій жив в XII або XIII столітті та подвижником Києво-Печерського монастиря. За церковними переказами, відтоді як Пафнутій став ченцем, він невпинно плакав, роздумуючи про своє грішне життя.
Добровільно відмовившись від всіх насолод світу, Пафнутій дозволив замурувати себе в келії, провівши в ній решту життя.
Головні прикмети цього дня
- Якщо в день Онисима снігу майже нема - врожай цього року буде гіршим, ніж торік.
- Якщо сьогодні далеко гавкають лисиці - скоро буде снігопад.
- Сьогодні вітер дме зі сходу - до пилової бурі влітку.
- 15 лютого захід сонця яскраво-червоний - до сильного снігопаду.
Що сьогодні не можна робити
За народними прикметами, щоб не позбутися щастя, сьогодні не можна робити наступного:
- працювати сокирою, молотком або фарбувати щось
- витрачати кошти на непотрібні речі
- позичати комусь гроші
- будувати плани на майбутнє
У кого сьогодні день ангела
За новим календарем, 15 лютого день ангела святкують: Іван, Павло, Софія, Микола, Михайло, Петро, Олексій, Семен.
А за старим календарем сьогодні іменини відзначає Василь.
До речі, раніше ми писали про те, які церковні свята будуть в лютому за новим календарем.
До того ж розповідали, коли будуть Великдень, Благовіщення й Вербна неділя.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія.