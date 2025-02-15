Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 15 лютого

Про те, яке свято сьогодні 15 лютого, а також про головні заборони та традиції цього дня читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Онисим, якого вшановують за новим календарем 15 лютого, належить до апостолів від 70. Святий народився в місті Колоси на території Малої Азії, близько 54-68.

Відповідно до переказів, Онисим був язичником та рабом багатія Филимона, який був християнином. Одного разу Онисим провинився перед Филимоном та втік до Рима, де на той час перебував в ув'язненні святий Павло.

Під впливом апостола Онисим навернувся до християнства та прийняв хрещення. Незабаром Филимон пробачив Онисимові та дарував йому волю. Тоді святий став помічником святого Павла і був висвячений на єпископа Верії.

У 67 році Онисим покинув Рим та вирушив проповідувати до Греції. Згодом святий став єпископом Візантії, але за часів правління імператора Траяна був схоплений та страчений.

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Пафнутій жив в XII або XIII столітті та подвижником Києво-Печерського монастиря. За церковними переказами, відтоді як Пафнутій став ченцем, він невпинно плакав, роздумуючи про своє грішне життя.

Добровільно відмовившись від всіх насолод світу, Пафнутій дозволив замурувати себе в келії, провівши в ній решту життя.

Головні прикмети цього дня

Якщо в день Онисима снігу майже нема - врожай цього року буде гіршим, ніж торік.

Якщо сьогодні далеко гавкають лисиці - скоро буде снігопад.

Сьогодні вітер дме зі сходу - до пилової бурі влітку.

15 лютого захід сонця яскраво-червоний - до сильного снігопаду.

Що сьогодні не можна робити

За народними прикметами, щоб не позбутися щастя, сьогодні не можна робити наступного:

працювати сокирою, молотком або фарбувати щось

витрачати кошти на непотрібні речі

позичати комусь гроші

будувати плани на майбутнє

У кого сьогодні день ангела

За новим календарем, 15 лютого день ангела святкують: Іван, Павло, Софія, Микола, Михайло, Петро, Олексій, Семен.

А за старим календарем сьогодні іменини відзначає Василь.