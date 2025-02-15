Какой праздник сегодня: приметы и запреты 15 февраля

О том, какой праздник сегодня 15 февраля, а также о главных запретах и традициях этого дня читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Онисим, которого почитают по новому календарю 15 февраля, принадлежит к апостолам от 70. Святой родился в городе Колоссы на территории Малой Азии, около 54-68.

Согласно преданию, Онисим был язычником и рабом богача Филимона, который был христианином. Однажды Онисим провинился перед Филимоном и бежал в Рим, где в то время находился в заключении святой Павел.

Под влиянием апостола Онисим обратился к христианству и принял крещение. Вскоре Филимон простил Онисима и даровал ему свободу. Тогда святой стал помощником святого Павла и был рукоположен в епископа Верии.

В 67 году Онисим покинул Рим и отправился проповедовать в Грецию. Впоследствии святой стал епископом Византии, но во времена правления императора Траяна был схвачен и казнен.

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Пафнутий жил в XII или XIII веке и подвижником Киево-Печерского монастыря. По церковным преданиям, с тех пор как Пафнутий стал монахом, он неустанно плакал, размышляя о своей грешной жизни.

Добровольно отказавшись от всех наслаждений мира, Пафнутий позволил замуровать себя в келье, проведя в ней остаток жизни.

Главные приметы этого дня

Если в день Анисима снега почти нет - урожай в этом году будет хуже, чем в прошлом году.

Если сегодня далеко лают лисы - скоро будет снегопад.

Сегодня ветер дует с востока - к пылевой буре летом.

15 февраля закат солнца ярко-красный - к сильному снегопаду.

Что сегодня нельзя делать

По народным приметам, чтобы не лишиться счастья, сегодня нельзя делать следующего:

работать топором, молотком или красить что-то

тратить средства на ненужные вещи

одалживать кому-то деньги

строить планы на будущее

У кого сегодня день ангела

По новому календарю, 15 февраля день ангела празднуют: Иван, Павел, София, Николай, Михаил, Петр, Алексей, Семен.

А по старому календарю сегодня именины отмечает Василий.