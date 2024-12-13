Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 13 грудня

В п'ятницю 13 грудня православна церква вшановує пам'ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгена, Мардарія та Ореста. За старим календарем раніше святкували День Андрія Первозванного.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, а також про те, хто святкує день ангела.
Святі мученики Євстратій, Авксентій, Євген, Мардарій та Орест жили в Севастії, за часів правління язичника-імператора Діоклетіана. Коли почалися жорстокі переслідування християн, Авксентія, який був пресвітером Аравійської церкви, схопили та кинули до в'язниці, разом з іншими християнами.
Коли віряни відмовилися зректися своєї віри, їх піддали катуванням. Бачачи непохитність віри, воєначальник Євстратій, який таємно був християнином, вирішив сповідатися. Разом з ним визнав свою віру воїн Орест, а також Мардарій та Євген.
За це християн піддали катуванням та стратили. Мучеників віднесли до лику святих, а в народі 13 грудня стало Днем Євстратія або Євстрата. Цього дня пращури визначали погоду, а також вірили в можливість зцілення від хвороб.
Щоб не зіпсувати сьогоднішній день, не слід робити наступне:
Оскільки за старим календарем 13 грудня відзначали День Андрія, раніше в цей день влаштовували вечорниці, з різноманітними обрядами та ворожіннями.
13 грудня, за новим стилем, день ангела відзначають власники таких імен: Арсеній, Аркадій, Василь, Омелян, Олексій, Володимир, Григорій, Євген, Микола, Іван, Олександр, Яків.
До того ж за старим стилем сьогодні іменини у людей з такими іменами: Ян, Андрій, Іван.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, сайт Андріївської Церкви, Місячний календар, сайт ПЦУ, DayToday, Вікіпедія.