Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 13 грудня

Історія церковного свята

Святі мученики Євстратій, Авксентій, Євген, Мардарій та Орест жили в Севастії, за часів правління язичника-імператора Діоклетіана. Коли почалися жорстокі переслідування християн, Авксентія, який був пресвітером Аравійської церкви, схопили та кинули до в'язниці, разом з іншими християнами.

Коли віряни відмовилися зректися своєї віри, їх піддали катуванням. Бачачи непохитність віри, воєначальник Євстратій, який таємно був християнином, вирішив сповідатися. Разом з ним визнав свою віру воїн Орест, а також Мардарій та Євген.

За це християн піддали катуванням та стратили. Мучеників віднесли до лику святих, а в народі 13 грудня стало Днем Євстратія або Євстрата. Цього дня пращури визначали погоду, а також вірили в можливість зцілення від хвороб.

Що сьогодні не можна робити

Щоб не зіпсувати сьогоднішній день, не слід робити наступне:

лаятися і сваритися

залишати мітлу чи віник на видному місці

розпочинати нові справи

позичати одяг іншій людині

Оскільки за старим календарем 13 грудня відзначали День Андрія, раніше в цей день влаштовували вечорниці, з різноманітними обрядами та ворожіннями.

Головні прикмети цього дня

Якщо 13 грудня надворі хмарно, проте крізь них пробиваються сонячні промені - скоро будуть морози.

Яка погода буде від Дня Євстрата 12 днів - така погода буде 12 місяців.

Яка погода сьогодні - така буде й у січні.

Якщо 13 грудня в небі літають птахи - скоро буде хуртовина.

У кого день ангела сьогодні

13 грудня, за новим стилем, день ангела відзначають власники таких імен: Арсеній, Аркадій, Василь, Омелян, Олексій, Володимир, Григорій, Євген, Микола, Іван, Олександр, Яків.

До того ж за старим стилем сьогодні іменини у людей з такими іменами: Ян, Андрій, Іван.