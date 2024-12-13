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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 13 декабря: приметы и запреты

Какой праздник 13 декабря (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

В пятницу 13 декабря православная церковь почитает память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. По старому календарю раньше праздновали День Андрея Первозванного.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, а также о том, кто празднует день ангела.

История церковного праздника

Святые мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест жили в Севастии, во времена правления язычника-императора Диоклетиана. Когда начались жестокие преследования христиан, Авксентия, который был пресвитером Аравийской церкви, схватили и бросили в тюрьму, вместе с другими христианами.

Когда верующие отказались отречься от своей веры, их подвергли пыткам. Видя непоколебимость веры, военачальник Евстратий, который тайно был христианином, решил исповедаться. Вместе с ним признал свою веру воин Орест, а также Мардарий и Евгений.

За это христиан подвергли пыткам и казнили. Мучеников отнесли к лику святых, а в народе 13 декабря стало Днем Евстратия или Евстрата. В этот день предки определяли погоду, а также верили в возможность исцеления от болезней.

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не испортить сегодняшний день, не следует делать следующее:

  • ругаться и ссориться
  • оставлять метлу или веник на видном месте
  • начинать новые дела
  • одалживать одежду другому человеку

Поскольку по старому календарю 13 декабря отмечали День Андрея, раньше в этот день устраивали вечерницы, с различными обрядами и гаданиями.

Главные приметы этого дня

  • Если 13 декабря на улице облачно, однако сквозь них пробиваются солнечные лучи - скоро будут морозы.
  • Какая погода будет со Дня Евстрата 12 дней - такая погода будет 12 месяцев.
  • Какая погода сегодня - такая будет и в январе.
  • Если 13 декабря в небе летают птицы - скоро будет метель.

У кого день ангела сегодня

13 декабря, по новому стилю, день ангела отмечают обладатели таких имен: Арсений, Аркадий, Василий, Емельян, Алексей, Владимир, Григорий, Евгений, Николай, Иван, Александр, Яков.

К тому же по старому стилю сегодня именины у людей с такими именами: Ян, Андрей, Иван.

Недавно мы писали о том, какие церковные праздники будут в декабре 2024 года.

А также рассказывали новые даты праздников цикла от Романа до Иордана.

При написании материала использовались такие источники: Церковный календарь, сайт Андреевской Церкви, Лунный календарь, сайт ПЦУ, DayToday, Википедия.

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